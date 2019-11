Eine gefestigte Psyche hilft gegen Erkältungen

Wie kommt es, dass die Bereitschaft, Infekte auszubrüten, so unterschiedlich ausgeprägt ist? Der Volksmund hat Umschreibungen dafür gefunden, dass der eine schon flachliegt, sobald am anderen Ende des Raums jemand niest. «Schwache Konstitution» heisst es dann oft oder: «Der ist halt anfällig.» Ein «schlechtes Immunsystem» wird auch gern ferndiagnostiziert. Aber was bedeutet das? Und woran liegt es?

«Die Frage ist tricky», sagt Antonius Schneider, Chef der Allgemeinmedizin am Klinikum rechts der Isar in München. «Die Psychoimmunologie spielt sicher eine wichtige Rolle. So ist bekannt, dass Menschen, die oft niedergeschlagen sind, eher eine Erkältung bekommen.» Schon im Jahr 2000 ist im Fachmagazin «Lancet» eine Studie erschienen, in der eine deutliche Häufung von Erkältungsleiden bei jenen Senioren festgestellt wurde, die Zeichen einer Depression aufwiesen und sich oft einsam fühlten. Gleichaltrige, die besser gestimmt waren und Freunde und Familie um sich wussten, wurden mit den Viren hingegen besser fertig und seltener krank.

Regelmässige Streicheleinheiten als schützende Faktoren

Für die wichtige Rolle der Psyche sprechen weitere Befunde. So gelten regelmässige Streicheleinheiten gar als schützende Faktoren. Obwohl – zumindest beim Küssen – Zigtausende Keime direkt weitergegeben werden, überwiegt der positive Stimulus für das Immunsystem durch innig-intime Beziehungen und zarte Berührungen, was in der Forschung nüchtern als «social support», also soziale Unterstützung, bezeichnet wird. Geschätzt und geliebt zu werden, vermindert Stress, baut Spannungen ab und lässt sogar Wunden besser heilen. Dadurch wird das Immunsystem gestärkt, wie mittlerweile etliche Detailmessungen der Abwehrzellen, Zytokine und anderer Botenstoffe gezeigt haben – und das schützt nebenbei auch vor Erkältungen.

Ähnlich wird das Phänomen erklärt, dass Eltern seltener an Erkältungen erkranken als Singles oder kinderlose Paare. Es erwischt sie nicht so oft, auch wenn kleine Kinder als bewegliche Infektquellen stets um sie herumwuseln. Psychologen und HNO-Ärzte aus der US-Stadt Pittsburgh haben das gezeigt, indem sie nicht nur die subjektive Wahrnehmung der Patienten berücksichtigten, sondern fast 800 gesunden Freiwilligen Nasentropfen mit Erkältungsviren gaben und nachfolgend das Geschehen in Hals und Rachen sowie die Immunantwort erfassten. «Mit der Anzahl der Kinder sinkt das Risiko für Erkältungen», schreiben die Psychologen um Sheldon Cohen. «Dieser Effekt hat sich sogar bei jenen Eltern gezeigt, deren Kinder schon nicht mehr zu Hause leben.»

Vermutlich hängt es auch mit der Mischung aus Beziehungen und Belastungen zusammen, dass ganz junge ­Eltern nicht so gut vor Erkältungen geschützt sind wie jene, die bereits 25 Jahre oder älter sind, wenn sich der Nachwuchs einstellt. Wer noch als Teenager oder in der Ausbildung Mutter oder Vater wird und womöglich alleinerziehend ist, hat mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, die das überlagern, was gern als «Freuden der Elternschaft» verklärt wird. Das drückt auf die Psyche, und die Viren haben leichteres Spiel.