«Ohne Sie, Heiliger Vater, wäre die Berliner Mauer nie gefallen»

Ab 1987 machten zwei russische Wörter die Runde, und sie standen für grosse Umwälzungen in der Sowjetunion: Perestroika (Umbau) und Glasnost (Stimmhaftigkeit). Mit der zweiten Vokabel, abgeleitet vom kirchenslawischen «glas» (Stimme), wurde eine neue Medienpolitik des Kremls umschrieben, die eine begrenzte Kritik an den Zuständen im Lande erlaubte. Die Presse durfte schlecht funktionierende Strukturen in Wirtschaft und Verwaltung anprangern, aber nicht das Monopol derKP infrage stellen, geschweige denn die Parteiführung kritisieren.