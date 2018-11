Schlagende Argumente für eine Filmkarriere

Keiner zertrümmert Betonplatten so effizient wie er: 102 Platten in 30 Sekunden! Weltrekord! Aber «Platte duretätsche», wie Guido Kessler sagt, ist nur eines seiner Talente. Der 52-jährige Kampfsport-Profi hat sich schon einiges erkämpft – und ist hungrig nach mehr. Kessler weiss, Bekanntheit ist alles, ohne öffentliche Auftritte läuft gar nichts. Natürlich nehme er sich Zeit für ein Interview, sagt er denn auch am Telefon, keine Frage.

Er lädt ein in sein Dojo, sein Kampfsport-Studio in Galgenen im Kanton Schwyz. Hier auf dem Land ist Kessler aufgewachsen, dazumal war das Sportangebot im Dorf limitiert: Turnverein oder Judo hiessen die Alternativen. Der 10-jährige Guido wählte die Selbstverteidigung, und aus dem «extrem scheuen» Bub wurde ein selbstbewusster Teenager. Mit 14 sah er im Kino einen Film mit Bruce Lee. So will ich mich auch einmal bewegen, hat er sich damals geschworen. Mit 19 Jahren war er einer der ersten Kung-Fu-Kämpfer der Schweiz.

Chinesische Schriftzeichen, ein Tiger, ein Buddha sind auf die Hauswand gemalt. Guido Kessler reicht die Hand, seine Schlaghand, wenige Tage nur sind seit dem Weltrekord an der Fitness-Expo in Basel vergangen. Die Hand ist unversehrt, zum einen, weil er sie bandagiert hatte, vor allem aber weil seine Fäuste abgehärtet sind. Wochenlang habe er täglich Liegestütze auf den Knöcheln gestemmt. Kampfsportler seien nun mal keine Weicheier, sagt er und zwinkert.

Sein Hausteil war früher ein Kuhstall, viel Holz, viele Balken. Unten wohnt er, oben trainiert er, der Spannteppich hat schon manchen Liter Schweiss intus. Buddhas, «sie geben mir Ruhe», hocken überall. Herzstück der Wohnung ist die Fotogalerie im Treppenhaus. Sie ist der ganze Stolz des Kampfkünstlers. Sein Konterfei hat es schon auf einige Titelblätter des «Karate»-Magazins gebracht. Mit 35 wurde er zum «König der Nunchakus» erkoren. Seine Show mit der japanischen Schlagwaffe (zwei mit einer Kette verbundene Holzstäbe) habe er überall auf der Welt gezeigt – «ich gelte als lebende Legende».

Immer wieder hört er, er sehe aus wie Daniel Craig

Die Fotos zeigen Kessler mit den Klitschko-Brüdern, an der Seite von Andy Hug selig oder mit Thomas Gottschalk. Zweimal war er in der Sendung «Wetten, dass. . . ?» erfolgreich aufgetreten: Vor Millionenpublikum brachte der Kung-Fu-Meister aus der Schweiz innert 54 Sekunden 300 Luftballons zum Platzen. Und zerteilte mit dem Schwert 100 Zucchetti in einer Minute – ohne die darunter liegenden rohen Eier zu beschädigen.

Und noch ein Foto mit Jean-Claude Van Damme, ein guter Kumpel, kürzlich war man in Bangkok zusammen im Ausgang. Auch mit Arnold Schwarzenegger sei er befreundet, stand einst im «Blick». Befreundet sei ein bisschen übertrieben, sagt Kessler, er habe Schwarzenegger an einem VIP-Anlass getroffen, da sei das etwas unscharfe Polaroid entstanden. Man müsse manchmal halt etwas übertreiben, damit man in die Zeitung komme, «ich bin kein Fussballer, ich muss etwas bieten».

Guido Kessler ist nun kaum mehr zu bremsen: Pausenlos erzählt er von Treffen mit Weltstars, von Filmprojekten und einem Buch, das er geschrieben habe. «Kraftträume», so der Titel, es geht um Gesundheit, Sport und innere Balance, einen Verlag habe er schon, mit der Veröffentlichung warte man ab, bis er noch etwas mehr Bekanntheit habe.

Der Showman, das wird rasch klar, zieht es ins Filmbusiness, als Actiondarsteller wie Idol Bruce Lee und Kumpel Van Damme. In «Mystic Blade», einem thailändischen Actionmovie, hatte er einen Auftritt, «krasse Kampfszenen». Ohne Worte, eher mit Geräuschen. Mit dem Englisch hapere es, sagt er von sich aus. Eine Ausbildung als Schauspieler hat er nicht, dafür gute Kollegen wie den Schweizer Schauspieler Gilles Tschudi, die ihm den einen oder anderen Tipp geben.

Der Schwyzer sagt, immer wieder bekomme er zu hören, er sehe aus wie Daniel Craig. Seine Filmproduzenten hätten eine Serie mit ihm als Bond-Darsteller geplant – deshalb das Shooting im Anzug und mit Pistole. Das Foto hängt ebenfalls in der Galerie, «gäll, da musst du zweimal schauen». Immer wieder war in der Vergangenheit die Rede von Rollenangeboten aus Hollywood. Inzwischen glaube er nur noch an Projekte, die er selber im Griff habe.

Aber einer wie Kessler gibt nicht auf: «Glück muss man sich erkämpfen», sagt er, irgendwo gehe immer wieder ein Türchen auf. Sein Ziel wären Rollen mit mehr Dialog, «wäge mine» auch in einer Schweizer Produktion. Da sei übrigens schon etwas in Planung: «Sushi Man», so der Arbeitstitel, handelt von der japanischen Mafia, das Drehbuch stehe schon, ein Hollywoodstar soll die Hauptrolle spielen, den Namen bitte nicht erwähnen, «er weiss noch nichts davon».

Seine Schläge sind präziser und schneller denn je

Stahlblaue Augen, die Nase bloss einmal gebrochen (bei einem Autounfall), die haarlose Brust von der Sonne Thailands gebräunt, Guido Kessler ist von feiner Statur, die Muskeln unter dem Kimono lassen sich nur erahnen. Er findet, mit 52 sei er im besten Alter, sagt aber auch, «jeder, der behauptet, er wäre nicht gern ein paar Jährchen jünger, lügt». Sein Körper brauche heute mehr Pausen, er habe gelernt, in sich hineinzuhören, er meditiere, bringe die Energie zum Fliessen. Aber ein Mönch sei er nicht, sagt er und zwinkert.

«Gutes Geld» verdiene er mit Privatschülern, die er in die Kunst der Selbstverteidigung einweist. Aber er lebe bescheiden, zum Essen geht er meist rüber zur Mutter. Er achtet auf die Ernährung, esse wenig Fleisch, aber ein «Bierli», eine Pizza zwischendurch müsse sein. Gestern habe er zwei Mohrenköpfe verdrückt, «wunderbar». Apropos Ernährung, im «Blick» war zu lesen, er «fresse wie ein Pferd». Auch das sei leicht übertrieben, sagt Kessler und verschwindet in der kleinen Küche, kehrt zurück mit einer Jumbo-Büchse Aminosäure-Granulat. «Ergänzungsnahrung für Pferde» steht darauf. Was dem Rennpferd hilft, kann seinem gestählten Body nicht schaden.

«Ich bin voll fit», sagt Kessler, seine Schläge, schneller, präziser denn je. Bis zu vier Betonplatten in der Sekunde hat er zerstört. Wobei Beton leicht übertrieben ist, es handelt sich um Ytong-Platten, um porösen Beton. Was Kesslers Leistung nicht schmälern soll. Ein weniger geübter Kampfsport-Kollegen, so erwähnt er, habe sich bei diesem Versuch «s Tööpli» gebrochen. Es ist bereits Kesslers 2. Weltrekord: 2011 zerschlug er – mit zwei Fäusten – 328 Platten in 54 Sekunden. Seit sieben Jahren ist er Rekordhalter, allerdings hat offiziell auch niemand versucht, seine Bestmarke zu knacken.

Nächste Woche wird er in seine zweite Heimat Thailand fliegen, wo er gerade eine 36-teilige Actionserie drehe. Zudem habe er einen Kriegsfilm am Laufen, er trainiere den thailändischen Superstar. Mit seiner Freundin lebt Kessler in einem Fischerdorf, weg vom Rummel, nach Bangkok fahre er nur, um seine Filmproduzenten zu treffen oder für einen fröhlichen Discoabend mit Kumpel Jean-Claude.

(SonntagsZeitung)