Neue Einsichten in den Mars

Auf einer grossen Ebene namens Elysium Planitia soll gemäss Prognosen morgen Montag das Wetter günstig sein. Auf der nördlichen Halbkugel des Mars ist jetzt Herbst, die Temperatur wird für Montag auf minus 8 bis minus 96 Grad vorhergesagt, ein Sandsturm wird nicht erwartet. Gegen 14 Uhr Marszeit (21 Uhr Schweizer Zeit) wird die Raumsonde Insight nach einer sechseinhalbmonatigen und 485 Millionen Kilometer weiten Reise von der Erde aus die Oberfläche des Planeten erreichen, und, falls das komplizierte Bremsmanöver wie geplant funktioniert, mit einer Geschwindigkeit von 8 km/h dort landen.

Die Mission Insight der US-Weltraumbehörde Nasa bringt Instrumente auf den Mars, mit denen das Innere des Planeten gründlicher als bisher erforscht werden soll. Das ist deshalb interessant, weil Erde und Mars bis vor etwa vier Milliarden Jahren eine gemeinsame Entstehungsgeschichte hatten. Dann entwickelten sich die Zwillinge auseinander. Warum aus dem Mars keine zweite bewohnbare Erde wurde, weiss man nicht. Das Innere des Planeten könnte aber darüber Auskunft geben wie auch bei der Erklärung helfen, wie Planeten generell entstehen. Diese Informationen wären auch aufschlussreich für die Beurteilung von Exoplaneten, also von Planeten anderer Sterne als unserer Sonne, die in unterschiedlichen Entwicklungsstadien sind.

Die Elektronik kommt von der ETH Zürich

Die rund 360 Kilogramm schwere Landesonde ist mit zwei runden, gut zwei Meter grossen Solarpanels sowie diversen Instrumenten für mehrere Forschungsprojekte ausgestattet. Zu den grösseren Projekten gehört die Messung und Aufzeichnung von Marsbeben. Damit wollen die Forscher mehr erfahren über das Innere des Planeten, über die Schichten vom Kern bis zur Oberfläche. Denn seismische Wellen verändern sich, wenn sie sich ausbreiten. So lassen sich aus den Signalen etwa die Grenzen von Gesteinsschichten ermitteln, was auch für geologische Untersuchungen auf der Erde gemacht wird.

Das Instrument, mit dem Insight die Marsbeben registriert, haben Forscher am französischen Raumfahrtzentrum (CNES) entwickelt, die Elektronik kommt von der ETH Zürich. Es ist das erste Seismometer, das direkt auf der Oberfläche eines Planeten platziert wird. Mehrere Sensoren erfassen Vibrationen und Beben verschiedener Wellenlängen und lassen auch eine Ortung der Quellen zu.

In einem zweiten grossen Projekt misst ein vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickeltes Gerät die Temperaturen unter der Oberfläche. Dafür schlägt ein Hammer bis zu fünf Meter tiefe Löcher in den Marsboden. So tief wurde bisher auf dem Mars noch nie geschürft. Der Landeplatz in der Ebene Elysium Planitia soll dafür geeignet sein. Für die Landung ist ein ellipsenförmiges flaches Areal von 130 auf 27 Kilometer vorgesehen, die Experten der Nasa rechnen mit einer Chance von 99 Prozent, das Zielgebiet zu treffen.

Andere Experimente erfordern kein spezielles Gerät. So soll ein auf der Marsoberfläche ausgesetztes kleines Spiegelsystem benützt werden, um mit Laserstrahlen genaue Distanzmessungen vorzunehmen, aus denen dann die Bewegungen des Planeten errechnet werden können. Die Laserexperimente sollen auch der Erprobung des Lasers als Übertragungstechnik dienen, die dereinst die heutige Funktechnik ablösen wird.

Erstmals werden auch Minisatelliten eingesetzt

Insight wird von zwei Minisatelliten begleitet: den Marcos (für Mars Cube One). Die nur 36 mal 24 mal 12 Zentimeter kleinen und 13,5 Kilogramm wiegenden Nanosatelliten flogen getrennt von Insight zum Mars. Sie sind die ersten Satelliten dieser Miniaturkategorie (Cubesat), die so weit gereist sind, und auch die ersten, die unterwegs Kursmanöver durchführen konnten. Ihre Aufgabe wird es sein, als Relaisstation die Signale des Insight-Landegeräts weiterzuleiten. Falls das Experiment mit den Marcos funktioniert, könnten Minisatelliten künftig im Weltraum vermehrt für Verbindungen verwendet werden. Sie sind billiger und viel schneller entwickelt als konventionelle Satelliten.

Die Marcos sind, wie die Nasa betont, experimentelle Satelliten, für den Erfolg der Insight-Mission sind sie nicht entscheidend. Als Relais sind bereits die Satelliten Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) und Mars Odyssey und mehrere Bodenstationen auf der Erde bereit. Einfache Signale der Sonde können auch die Radioteleskope in den USA und in Deutschland direkt auffangen.

Bevor die eigentliche Forschungsarbeit beginnen kann, wird Insight seinen Roboterarm dazu einsetzen, die Messgeräte zu installieren. Das wird einige Wochen dauern. In den Kontrollzentren werden die Experten schon erleichtert applaudieren, wenn es erst einmal heisst, Insight sei gelandet. Bis Daten und Bilder eintreffen, kann es dann noch Stunden oder gar Tage dauern. Falls bei der Landung etwas schiefgehen sollte, verfolgt MRO die Situation ebenfalls und fungiert – ähnlich wie eine Flugzeug-Blackbox – als Datenspeicher, der zur Aufklärung von Fehlern dienen kann.

