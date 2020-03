«Kann nicht mehr sagen, sonst wird es zu emotional»

Strafen für Besuche

Verzichtet haben Rubertos auch auf einen Überraschungsbesuch per Auto bei Antonios Bruder in Rimini, der diese Woche Geburtstag feiern konnte. Rimini gehörte wie die Lombardei zur «roten Zone», für deren Einwohner eingeschränkte Bewegungsfreiheit galt. Nicht einmal die Schwiegereltern aus der Umgebung Riminis hätten ihren Schwiegersohn und die Tochter besuchen dürfen. «Wer ohne zwingenden Grund herumreist, muss mit einer Busse bis zu 200 Euro rechnen», sagt Ruberto.

Mittlerweile ist ganz Italien Sperrgebiet. Und jedermann ist angehalten, zu Hause zu bleiben. Rubertos fragen sich, wie lange die Restriktionen noch andauern werden. Das Schlimmste für sie wäre es, wenn die 84-jährige Mutter krank würde und kein Besuch möglich wäre. «Wir schauen den ganzen Tag TV, um uns auf dem Laufenden zu halten», sagt Antonio Ruberto.

Grosse Verunsicherung

Sorgen um die Angehörigen macht sich auch Giuseppe Stranges. Normalerweise besucht der 59-jährige Kranführer seinen Schwager bei Varese jeden Monat. Und auch die 78-jährige Tante in Kalabrien, bei der er mehrheitlich aufgewachsen ist, sieht er fast jedes Jahr. «Ich fahre aber nicht nach Italien, weil ich bei der Rückkehr nicht unter Quarantäne gestellt werden möchte.» Vor ein paar Tagen sei die Lage in Süditalien zwar noch weniger dramatisch gewesen. Letztes Wochenende hätten aber Tausende von Süditalienern die einstige rote Zone im Norden Richtung Süden verlassen, weil sie meinten, die Regierung würde solche Reisen verbieten. «Nun haben wir das Virus überall», sagt Stranges. Die Tante könne das Haus kaum mehr verlassen, da sie zur Risikogruppe gehöre. Und das Restaurant des Schwagers bei Varese habe nur noch tagsüber geöffnet und sei schlecht besucht. Stranges befürchtet ähnliche Verhältnisse bald auch in der Schweiz. «Das Virus kennt keine Grenzen», sagt der Arbeiter.

Die Verunsicherung unter den Italienerinnen und Italienern sei gross, sagt Umberto Castra, Mitglied der Fachkommission für Integration der Stadt Bern. Die italienische Regierung ergreife alle paar Tage neue und drastischere Massnahmen. «Es ist schwierig, den Überblick zu behalten.» Er hoffe, dass die Massnahmen bald Wirkung zeigten und die Zahl der Neuerkrankungen zurückgehe. «Mehr kann ich nicht sagen, sonst wird es zu emotional», sagt Castra.