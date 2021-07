Vier Monate nach Suez-Blockade – Containerschiff Ever Given erreicht Zielhafen Rotterdam Nach der Kanal-Blockade im März war das Schiff von den Behörden beschlagnahmt worden. Die für Europa bestimmten Waren kamen jetzt mit vier Monaten Verspätung an.

Das Containerschiff Ever Given, nachdem am 7. Juli die ägyptische Behörden seine Weiterfahrt erlaubt hatten. (Archivbild) Foto: Khaled Elfiqi (Keystone/EPA)

Mehr als vier Monate nach der Blockade im Suezkanal ist das Containerschiff Ever Given im Hafen von Rotterdam eingelaufen. Am frühen Donnerstagmorgen legte das Schiff mit rund 14'000 Containern aus China an Bord an, wie die Hafenbehörde mitteilte.

Ende März war die Ever Given nach einem Sandsturm auf Grund gelaufen und hatte quer im Suezkanal gelegen. Sechs Tage lang hatte sie die international wichtige Wasserstrasse zwischen Asien und Europa blockiert und damit auch Hunderte andere Schiffe.

In Rotterdam sollen nach Angaben des Hafens alle für Europa bestimmten Container gelöscht werden, auch die mit Endziel Hamburg. Sie sollen mit einem anderen Schiff in die Hansestadt gefahren werden. Das Schiff hatte zahlreiche verschiedene Produkte geladen wie Ersatzteile für Autos, Fahrräder, Kalender, Gartenmöbel, Kleidung, aber auch Lebensmittel.

Unklar ist, wie viele Waren durch die Monate lange Verzögerung nicht mehr zu verkaufen sind. Anfang nächster Woche soll die Ever Given Rotterdam wieder verlassen und ins britische Felixstowe fahren.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.