Kulturstream – Conrad Steinmann im Kulturstream – am Samstag um 18 Uhr Weiter in unserer Onlineserie «Kulturstream», die Kunst in Ihr Wohnzimmer bringt. Diesen Samstag mit dem Komponisten und Blockflötisten Conrad Steinmann. Susanne Kübler Basile

Conrad Steinmann mit einer Obertonflöte aus Plexiglas. Foto: PD

Plexiglas hat eine ganz neue Bedeutung bekommen in unserem Alltag. Dass das Material aber weit mehr kann, als Kundschaft vom Ladenpersonal zu trennen, weiss der Blockflötist Conrad Steinmann, der im heutigen Kulturstream auf einer Plexiglasflöte spielt.

Das mag überraschen bei einem, der sich auf alte und ganz alte Musik spezialisiert hat. Steinmann hat lange an der Basler Schola Cantorum unterrichtet, er war dabei, als Nikolaus Harnoncourt im Zürcher Opernhaus die Monteverdi-Renaissance eingeleitet hat – und engagiert sich als Aulos-Spieler für die Musik der griechischen Antike. Zu dieser Musik gibt es mindestens so viele offene Fragen wie Gewissheiten; wer sie spielen will, braucht sehr viel Intuition, Improvisationstalent, Forscherfleiss. Und jene Neugierde, die einen dann eben auch dazu bringen kann, die Klänge von Plexiglas zu erkunden.

Der Kulturstream

