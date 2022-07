Neue Confiserie und Bäckerei – Confiserie Berger übernimmt Galli-Filialen in Steffisburg Ziemlich genau einen Monat nach der Schliessung werden zwei von vier Filialen der ehemaligen Bäckerei Galli wieder aufgehen: Die Confiserie Berger aus Münsingen steigt ein. Janine Zürcher

Chris Berger, Geschäftsführer der Confiserie Berger AG aus Münsingen, auf der Terrasse der ehemaligen Hauptfiliale der konkursiten Bäckerei Galli. Foto: Christoph Gerber

«Es war ein riesengrosser Zufall», fasst Chris Berger (42) die Ereignisse der letzten Wochen zusammen. Am Anfang stand die Schliessung der Bäckerei Galli mit insgesamt vier Standorten in Thun und Steffisburg (wir berichteten). Am 15. Juni informierten Vertreterinnen und Vertreter des Konkursamtes und der Regionalen Arbeitsvermittlung (RAV) die Angestellten von Galli über den Konkurs der Firma.