CO2-Kompensation – bringts das?

Frau Jossi, man hört immer wieder von CO2-Kompensation. Wie funktioniert das?

Bei der CO2-Kompensation kauft man Zertifikate eines Projekts, das CO2 einspart und unterstützt es so beim Klimaschutz. Zum Beispiel durch die Reduktion der Treibhausgasemissionen in einer Deponie oder den Schutz eines Regenwaldgebiets vor Abholzung.

Wie kommen solche Projekte zustande?

Das Klimaschutzprojekt wird nach einem bestimmten, von der UNO anerkannten Mechanismus entwickelt, von unabhängigen Experten geprüft und nach einem internationalen Standard zertifiziert. Dabei muss es ganz spezifische Anforderungen erfüllen. So ist es beispielsweise zwingend, dass das Projekt ohne die Gelder aus den Zertifikatverkäufen nicht zustande käme. Die CO2-Einsparung darf also nur dank diesen Geldern erfolgen. Zudem muss garantiert sein, dass die Zertifikate nur einmal genutzt und nicht mehrmals wiederverkauft werden.

Wo werden denn diese Zertifikate verkauft?

Auf Börsen, Registern oder auf Plattformen. Wollen Sie zum Beispiel die Menge CO2, die Sie beim letzten Flug ausgestossen haben, kompensieren, kaufen Sie die entsprechende Menge Zertifikate bei einem Händler ein. Dieser löscht die Zertifikate auf seinem Registerkonto und garantiert so, dass nur Sie diese Einsparungen in Anspruch nehmen können.

Werden meine Flugmeilen wirklich eins zu eins kompensiert?

Wenn die Berechnung stimmt und das Unternehmen, über welches Sie kompensieren, seriös ist, ja. Grundsätzlich will man bei der CO2-Kompensation sicherstellen, dass Klimaschutz überhaupt betrieben wird und dass dies so sauber und zuverlässig wie möglich passiert. Mit den Geldern aus den Zertifikatsverkäufen sollen die Mühlen am Laufen gehalten und sichergestellt werden, dass die CO2-Reduktionen wirklich passieren. Klimaschutzprojekte fördern auch den Bau von Strassen und Schulen, ermöglichen die Beteiligung der lokalen Bevölkerung am Prozess oder verbessern die Wasserversorgung und die Gesundheitsbedingungen. Das geht weit über den klassischen Klimaschutz hinaus.