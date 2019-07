CO2-Emissionen von Neuwagen haben zugenommen

Die durchschnittlichen CO 2 -Emissionen der Neuwagen lagen mit rund 137,8 Gramm CO 2 pro Kilometer ebenfalls höher als im Vorjahr (134,1 Gramm CO 2 /km). Zusätzlich können auch die unter realitätsnäheren Messbedingungen des neuen WLTP-Verfahrens ermittelten und auf NEFZ zurückgerechneten Messwerte bei einigen Fahrzeugen zu einer leichten Erhöhung der CO 2 -Emissionen geführt haben, heisst es.

Für den Importeurverband Auto-Schweiz liegen jedoch darin und in der gestiegenen Nachfrage nach Benzinern die Hauptgründe für den Anstieg. Gefragt sei nun die Politik, Elektromobilität zu fördern, teilte Auto-Schweiz mit.

WWF ist schockiert

Die Umweltschutzorganisation WWF zeigte sich über die neuen Zahlen in einer Medienmitteilung schockiert. Für den WWF ist damit die Klimapolitik des Bunds bisher gescheitert. Jetzt müsse der Bundesrat definitiv aktiv werden.

Laut BFE hätten bis 2015 die CO 2 -Emissionen der erstmals zum Verkehr in der Schweiz zugelassenen Personenwagen im Durchschnitt auf 130 Gramm CO 2 pro Kilometer gesenkt werden sollen. Mit einem durchschnittlichen CO 2 -Wert von 137,8 g/km haben die Schweizer Autoimporteure diesen Zielwert zum dritten Mal in Folge nicht erreicht, heisst es weiter.

Ab 2020 werde der durchschnittliche Zielwert für Personenwagen jedoch von 130 auf durchschnittlich 95 Gramm CO 2 /km gesenkt. Wie BFE-Mediensprecherin Marianne Zünd gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, ist diese Senkung als Signal an Hersteller, Importeure aber auch Autokäufer gedacht. Zudem gelte der neue Wert ab kommendem Jahr auch in der Europäischen Union.

Fast die Hälfte Allradfahrzeuge

Laut BFE betrug der Anteil der Allradfahrzeuge bei Neuwagen 48,9 Prozent. Der Anteil der ganz oder teilweise elektrisch betriebenen Personenwagen an der Neuwagenflotte stieg 2018 mit 3,2 Prozent leicht an (2017: 2,7 Prozent), derjenige der Dieselfahrzeuge ging auf 30,3 Prozent zurück (2017: 36,2 Prozent).