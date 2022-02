Jeff Zucker – CNN-Chef tritt wegen Verhältnis mit Mitarbeiterin zurück Dem mächtigen Medienmanager ist eine Beziehung zur Marketingchefin zum Verhängnis geworden: Der 56-Jährige tritt auch als Vorsitzender der Nachrichten- und Sportsparte des Mutterkonzerns WarnerMedia zurück.

Hat am Mittwoch seinen Rücktritt bekannt gegeben: Jeff Zucker. Foto: Keystone

Wegen eines geheimen Verhältnisses mit einer engen Mitarbeiterin tritt der Chef des US-Nachrichtensenders CNN, Jeff Zucker, zurück. Der 56-Jährige machte seinen Rücktritt am Mittwoch in einer Mitteilung an die Mitarbeiter des Senders bekannt.

«Ich hätte mir sicherlich gewünscht, dass meine Amtszeit hier anders endet», schrieb der mächtige Medienmanager. «Aber es war eine unglaubliche Zeit. Und ich habe jede Minute geliebt.» Zucker tritt auch als Vorsitzender der Nachrichten- und Sportsparte des CNN-Mutterkonzerns WarnerMedia zurück.

Der Rücktritt erfolgt im Zuge einer internen Untersuchung bei CNN zum Verhalten des einstigen Starmoderators Chris Cuomo. Dieser war im vergangenen Dezember entlassen worden, weil er seinen Bruder, den früheren New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo, nach Belästigungsvorwürfen zahlreicher Frauen beraten hatte. Die Vermischung von Journalismus und Politik hatte ein schlechtes Licht auf CNN geworfen.

Die Causa Cuomo Abo Ex-Gouverneur und Ex-Moderator Aufstieg und Fall der Cuomo-Brüder New Yorks Governeur tritt zurück In den Blicken seiner Töchter erkannte Cuomo seine Fehler «Als Teil der Untersuchung zu Chris Cuomos Zeit bei CNN wurde ich über eine einvernehmliche Beziehung mit meiner engsten Mitarbeiter befragt, mit der ich seit mehr als 20 Jahren zusammengearbeitet habe», erklärte Zucker. Bei der Frau handelt es sich Medienberichten zufolge um die Marketingchefin von CNN. «Ich habe eingeräumt, dass sich die Beziehung in den vergangenen Jahren entwickelt hat», erklärte der CNN-Chef. «Ich hätte dies offenlegen müssen, als es begann, aber ich habe das nicht getan. Das war falsch. Deswegen trete ich heute zurück.» In den USA haben Unternehmen häufig strikte Vorgaben, was Beziehungen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern angeht. Zucker stand seit 2013 an der Spitze von CNN, einem der bekanntesten Nachrichtensender der Welt.

AFP/nag

