Schifffahrt im Berner Oberland – Claude Merlach verlässt die BLS Schifffahrt Die BLS Schifffahrt muss einen neuen Kapitän suchen. Claude Merlach verlässt das Unternehmen im April. Er war knapp neun Jahre lang Geschäftsleiter. Marco Zysset UPDATE FOLGT

Claude Merlach, Leiter BLS Schifffahrt, verlässt das Unternehmen im April. Foto: Patric Spahni

Claude Merlach, seit 2014 Geschäftsführer der BLS Schifffahrt AG, hat sich entschieden, die Leitung des Unternehmens abzugeben. Das teilt das Unternehmen am Donnerstagmorgen mit. «Nach der Bewältigung der Corona-Krise und der erfolgreichen Überführung der Schifffahrt in eine eigenständige Tochtergesellschaft der BLS AG wird Claude Merlach eine neue berufliche Herausforderung annehmen», heisst es in der Mitteilung. Ab Saisonstart am 7. April wird René Anliker, Leiter Betrieb, die BLS Schifffahrt AG interimistisch führen.

Weiter schreibt die BLS Schifffahrt: «Der eingeschlagene Weg und das erfolgreiche erste Jahr als eigenständige Tochtergesellschaft bestätigen, dass die Schifffahrt im Berner Oberland erfolgreich betrieben werden kann.» Das Jahr 2022 werde als eines der erfolgreichsten in die Geschichte der BLS Schifffahrt eingehen: Mit über 1,3 Millionen Fahrgästen wurden gemäss der Medienmitteilung die höchsten Frequenzen seit 2009 verzeichnet. Gegenüber dem guten Vor-Corona-Jahr 2019 entspricht dies nochmals einer Steigerung von 20 Prozent. Finanziell werde die BLS Schifffahrt das Geschäftsjahr mit einem sehr guten Ergebnis abschliessen können.

Auch die Perspektiven für die kommenden Jahre sind gut: Mit dem im letzten Jahr lancierten Seepass hätten viele Neukundinnen und -kunden gewonnen werden können. Die Zustimmung des Grossen Rats des Kantons Bern zum neuen Schiff auf dem Thunersee sei zudem «ein wichtiger Meilenstein für die langfristig nachhaltige Entwicklung der Schifffahrt».

Der Prozess für die Besetzung der Geschäftsleitung ist gemäss der Medienmitteilung bereits angelaufen. Zu gegebenem Zeitpunkt wird die Nachfolge kommuniziert.

Ein Berufsleben für den ÖV

Vor seinem Engagement bei der BLS Schifffahrt war Claude Merlach Leiter der Vertriebsregionen des SBB-Personenverkehrs und damit verantwortlich für 190 Verkaufsstellen mit rund 2000 Mitarbeitenden. Schon da konnte er auf eine über 20-jährige Laufbahn im öffentlichen Verkehr zurückblicken.

Bei der Anstellung von Merlach im Jahr 2014 schrieb die BLS: «Eine zentrale Aufgabe des neuen Leiters ist es, das für den Tourismus im Berner Oberland wichtige Geschäft erfolgreich weiterzuentwickeln und zu rentabilisieren.»

