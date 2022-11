Seiler kocht vegan – Çiğ Köfte: Das Beste aus der Türkei Die türkische Küche ist so vielfältig, heiter und leicht, so beschwingt, würzig und bekömmlich, dass eigentlich jeder zweite Burgerladen in einen türkischen Imbiss umgewandelt werden müsste. Christian Seiler (Das Magazin)

Bild: Silvio Knezevic

Manchmal denke ich zurück an Istanbul, an diese ausufernde, ständig über ihre Ufer tretende Stadt mit dem tosenden Verkehr und den freundlichsten Menschen. Ich denke zurück an das frische Gebäck, das man überall in der Stadt für ein paar Groschen kaufen kann, und an den Tee, der ausgeschenkt wird, wenn man mit der Fähre von Eminönü nach Karaköy fährt, quer über das Goldene Horn.