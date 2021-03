Wer ist in Bern schon geimpft? – Chronisch Kranke müssen bis April auf Impfung warten Weil die Impfstofflieferung sich verzögert, müssen chronisch Kranke zuwarten. Einige wenige wurden dank einer Ausnahmeregel allerdings schon geimpft. Sophie Reinhardt

Der Kanton Bern muss auf den bestellten Moderna-Impfstoff warten und kann nicht schon Mitte März die chronisch Kranken zum Impftermin bitten. Foto: Raphael Moser

Der Kanton Bern ist in der Impfstatistik kein Spitzenreiter, dennoch will er bis im Sommer alle jene geimpft haben, die das wollen. Und dies, obwohl sich fix eingeplante Moderna-Impfdosen verspäten. Menschen über 75 Jahre erhalten seit Wochen keine neuen Impftermine mehr, und auch chronisch Kranke müssen länger auf die Corona-Impfung warten. Derweil hat der Kanton bei anderen Impfgruppen vorwärtsgemacht. Denn in Bern wird nicht strikt eine Impfgruppe nach der andern abgearbeitet, sondern teilweise parallel geimpft.

Wie viele Impfdosen hat der Kanton Bern verimpft?