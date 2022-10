Stadtberner FDP-Präsident – Christoph Zimmerli kündigt Rücktritt an Er wollte der Stadtberner FDP neue Wählerschichten erschliessen. Das gelang nicht. Im Januar wird Christoph Zimmerli als Präsident abtreten. Stefan Schnyder

Christoph Zimmerli, Präsident der Stadtberner FDP, wird sein Amt abgeben. Foto: Raphael Moser

Die Stadtberner FDP muss sich einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin suchen. Christoph Zimmerli kündigte an der Parteiversammlung von Montagabend seinen Rücktritt auf Januar 2023 an. «Der Zeitpunkt ist der richtige, weil ab Anfang 2023 genügend Zeit bleibt, um die städtischen Wahlen von 2024 vorzubereiten», sagte er. Als weiteren Grund gab Zimmerli an, dass er beruflich neue Aufgaben übernehmen und weniger Zeit für die Politik haben werde. Sein Amt als Grossrat wird er weiterhin ausüben.