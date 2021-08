Affäre um Affäre in der Baudirektion – Christoph Neuhaus kommt kaum noch aus den Negativschlagzeilen heraus In der BLS-Subventionsaffäre wird Regierungsrat Christoph Neuhaus zum wiederholten Mal Passivität vorgeworfen. Was ist los beim SVP-Politiker und seiner Direktion? Bernhard Ott , Calum MacKenzie

Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) ist um ein Lächeln nie verlegen, auch wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Vorwürfe sind happig: Baudirektor Christoph Neuhaus (SVP) und der Regierungsrat hätten Aufsicht und Kontrolle in der Subventionsaffäre des Bahnunternehmens BLS vernachlässigt, kommt ein Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates zum Schluss. Ja, Neuhaus’ Direktion habe Abklärungen der Finanzkontrolle gar behindert, indem sie die Einsicht in Akten hinausgezögert habe.

Das teure Krisenamt

Seit der Übernahme der Bau- und Verkehrsdirektion durch Christoph Neuhaus im Juni 2018 häufen sich die Negativschlagzeilen: Im September 2019 musste «sein» Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG) die Arbeiten am neuen Fachhochschulcampus in Biel abbrechen, weil das Projekt viel teurer zu werden drohte als ursprünglich angenommen. Im September 2020 geriet die Direktion in die Kritik, weil Baufirmen in einer Kiesgrube beim Blausee über Jahre hinweg unbemerkt Abfall aus dem Lötschbergtunnel deponieren konnten. Und im Mai dieses Jahres stellte die parlamentarische Aufsicht Strategielosigkeit, Führungsprobleme und eine desolate Personalpolitik im erwähnten Amt für Grundstücke und Gebäude fest. Diese Zustände spielten etwa beim Debakel um den Fachhochschulcampus in Biel eine Rolle, für den heute Zusatzkosten im höheren zweistelligen Millionenbereich einkalkuliert werden.