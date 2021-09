Was wir lesen – Christine Wunnicke: «Die Dame mit der bemalten Hand» Unser Autor hatte die besten Abende seit langem. Hier erzählt er, warum. Sven Behrisch (Das Magazin)

Foto: DM

Monatelang gammelte das Buch neben anderem Gemiedenem und noch nicht Aussortiertem auf dem Fensterbrett herum, zwischen Remo Largos «Babyjahre» und dem neuesten, aber leider zu dick geratenen Werk eines anderen, an sich gemochten Autors.

Ob es der Umschlag mit dem gemalten Kometen war oder der kitschige Titel, ich machte einen Bogen um das Buch, das mir so heftig empfohlen worden war, und glaubte eigentlich selbst nicht mehr, dass ich es noch in die Hand nehmen würde. Doch schliesslich hatte ich Lust auf was Kurzes, und da lag es vor mir. «Die Dame mit der bemalten Hand» hat 168 Seiten, eine löbliche und kinderfreundliche Länge, weil man so ein Buch an einem Abend durchlesen kann, wenn die Kinder gut schlafen. Da sie das nicht taten, brauchte ich zwei Abende – es waren die besten, die ich seit langem hatte.