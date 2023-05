Gegen den Lehrermangel – Christine Häsler will sich für die Klassenlehrpersonen einsetzen Die Berner Bildungsdirektorin strebt bessere Arbeitsbedingungen in der Schule und höhere Löhne für Lehrer und Lehrerinnen an. Naomi Jones

Hausaufgaben korrigieren, Elternbriefe schreiben, Unterstützungsunterricht organisieren: Die Aufgaben der Klassenlehrpersonen nebst dem Unterrichten haben stetig zugenommen. (Symbolbild) Foto: Archiv

Vor der versammelten Lehrerschaft hat die zuständige Regierungsrätin Christine Häsler (Grüne) am Berner Bildungstag angekündigt, dass sie sich für eine Lohnerhöhung für Primarlehrerinnen und Sekundarlehrer einsetzen will. Vor allem aber will sie die Schulen mit einer Reihe von Massnahmen entlasten, wie die Bildungsdirektion in einer Medienmitteilung schreibt.