Christian Seiler steht in der Thai-Küche – Kochtrick: Das Mörsern öffnet die Pforte zum Glück Thailändisches Essen ist ein Genuss, macht aber viel Arbeit. So auch dieser Kokosnuss-Poulet-Salat. Christian Seiler (Das Magazin)

Eine verlässliche Pforte zum Glück: Thai-Food. Foto: Silvio Knezevic

Wer einmal in Thailand war, hängt am Haken. Die Küche dieses grossen, vielgestaltigen Landes wartet mit so viel Reichtum, Vielfalt und Finesse auf, dass ich mich, wann immer ich eine Paste für ein Curry zubereite, für unsere Fleisch- und Kartoffelküche ein bisschen zu schämen beginne.