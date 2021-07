Er folgt auf Stefan Blättler – Christian Brenzikofer wird neuer Berner Kommandant Der neue Kommandant ist bereits seit 2001 bei der Kantonspolizei, zuletzt war er Leiter der neuen Abteilung Ressourcen und Dienstleistungen. Er tritt sein Amt Anfang 2022 an.

Christian Brenzikofer war zuerst Chef Spezialfahndung. Ab 2022 führt er ein Korps mit 2500 Mitarbeitenden. Foto: zvg

Christian Brenzikofer heisst der neue Kommandant der Berner Kantonspolizei. Er tritt Anfang kommenden Jahres die Nachfolge von Stefan Blättler an, der nach über 30 Jahren bei der Polizei in den Ruhestand geht.

Brenzikofer ist seit 2013 Leiter der Abteilung Ressourcen und Dienstleistungen in der Kantonspolizei Bern. Zuvor wirkte er in diversen Führungsfunktionen im Kommando, wie der Regierungsrat am Freitag mitteilte.

Der heute 49-jährige Jurist stiess 2001 zur Berner «Kapo». Zuvor hatte er einen militärischen Einsatz zugunsten einer OSZE-Mission in Bosnien-Herzegovina geleistet und war Gerichtsschreiber im Gerichtskreis Aarberg-Büren-Erlach.

Einblick in viele Polizeibereiche

Bei der Kantonspolizei wirkte er zuerst als Chef in der Spezialfahndung und übernahm später zusätzlich die Stellvertretung des Chefs der Kriminalabteilung. Danach leitete Christian Brenzikofer die Personalabteilung der Kantonspolizei, bevor ihm die Leitung der neuen Abteilung Ressourcen und Dienstleistungen übertragen wurde.

Diese deckt die Bereiche politische Geschäfte, Organisations- und Prozessentwicklung, Recht, Finanzen, Personal, Psychologischer Dienst sowie Aus- und Weiterbildung ab.

Weiter hat Brenzikofer unter anderem die Polizeioffiziersausbildung des Schweizerischen Polizeiinstituts absolviert, Weiterbildungen als Prüfungsexperte für Polizistinnen und Polizisten mit Schwergewicht Polizeiethik und Menschenrechte abgeschlossen und sich im Bereich Change- und Projektmanagement weitergebildet.

Der Kommandant der Berner Kantonspolizei ist die oberste Führungsperson. Er steht einem Korps von über 2500 Mitarbeitenden vor.

Stefan Blättler tritt Ende Jahr nach fast 15 Jahren an der Spitze der Berner Kantonspolizei ab. Foto: Nicole Philipp

Blättler wird Leiter des Polizeiinstituts

Stefan Blättler sei «ein Glücksfall für die Berner Polizei gewesen», zitierte die Berner Zeitung den bernischen Sicherheitsdirektor und Regierungsrat Philippe Müller Mitte März, als Blättler seinen vorzeitigen Ruhestand ankündigte. In Blättlers Amtszeit fielen zwei wichtige Projekte, die Umsetzung der politisch lange umstrittenen Einheitspolizei und das neue Polizeigesetz.

Blätter machte sich in Bern und weit darüber hinaus einen Namen als zugänglicher, aber konsequenter Kommandant mit Weitblick und grosser Sachkenntnis. Nach seinem Abgang wird Blättler die Leitung des Schweizerischen Polizei-Instituts in Neuenburg übernehmen, wo der Amtsinhaber unerwartet verstorben ist. Blättler war bisher Präsident des Stiftungsrates. Diesen Posten wird er abgeben.

SDA/nfe

