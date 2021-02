Nach umstrittenem Tweet – Christa Markwalder fordert Parteiausschluss von Christine Kohli Die FDP-Politikerin Christine Kohli hat letzte Woche getwittert, das Volk könnte den Bundesrat «lynchen». Der Berner Nationalrätin Christa Markwalder geht das zu weit. Noah Fend

Für Christa Markwalder geht die FDP-Parteileitung nach dem Tweet von Christine Kohli zu wenig weit: Sie fordert den Parteiausschluss Kohlis. Foto: Adrian Moser

Für FDP-Nationalrätin Christa Markwalder ist ihre Parteikollegin Christine Kohli nicht mehr tragbar. Per Twitter fordert sie, dass diese aus der Partei ausgeschlossen wird. Dies, nachdem Kohli vergangene Woche – ebenfalls auf Twitter – geschrieben hat: «Ich glaube, die dritte Welle wird nicht Corona sein, sondern das Volk, das vors Bundeshaus zieht und den Bundesrat lyncht.» Es ist nicht das erste Mal, dass Kohli mit umstrittenen Äusserungen von sich reden macht.

Der umstrittene Tweet von Christine Kohli. Foto: Screenshot Twitter

Der letzte Tweet der Marketing- und Kommunikationsfachfrau Kohli, die im Vorstand der FDP-Sektion Kiesental sitzt, sorgte erneut für Aufsehen und Kritik, auch innerhalb der Partei (lesen Sie hier mehr dazu). Stephan Lack, Präsident der FDP Kanton Bern, hat in einer schriftlichen Stellungnahme festgehalten, er distanziere sich in aller Form von solchen Aussagen, die nicht dem Stil der Partei entsprechen würden. Auf disziplinarische Massnahmen gegen Kohli wollte Lack aber verzichten.

Nur Markwalder hat reagiert

Für die Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder ist diese Reaktion ihrer Partei offenbar nicht genug. Auf einen Tweet des Berner Schriftstellers Jürg Halter, der die Partei für die zurückhaltende Kritik nach Kohlis Tweet scharf kritisierte und schrieb, Kohli müsste nach solchen Aussagen «hochkant» aus der Partei geworfen werden, antwortete Markwalder, sie sei damit «sehr einverstanden».

Foto: Screenshot Twitter

Markwalder ist die erste bekannte FDP-Politikerin, die sich der Forderung eines Parteiausschlusses Kohlis anschliesst. Damit kritisiert sie auch die Reaktion der FDP-Parteileitung, die sich gegen eine Sanktionierung ausgesprochen hat. Ähnlich deutliche Worte haben bereits letzte Woche die Jungfreisinnigen gefunden. Wer Volksaufstände auch nur in Erwägung ziehe, sei in einer demokratischen Partei am falschen Ort, sagte Vizepräsident Loris Urwyler. «Frau Kohli sollte sich eine neue politische Heimat suchen.»