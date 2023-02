Kanton Wallis – Chinesin in Zermatt beim Wandern tödlich verunglückt Zwei Personen einer dreiköpfigen Wandergruppe geraten ins Rutschen. Nur eine konnte sich an einem Stein festhalten, die andere Person stürzte den steilen Abhang hinunter.

Ein von der Kantonspolizei Wallis zur Verfügung gestelltes Foto der Unglücksstelle.

Bei einem Wanderunfall in der Region Riffelberg bei Zermatt VS ist am Freitag eine Frau tödlich verletzt worden. Die Chinesin rutschte nach Polizeiangaben auf einem Schneefeld aus und fiel in der Folge rund hundert Meter einen steilen Abhang hinunter.

Die Frau war als Teil einer Dreiergruppe auf einer Wandertour im Gebiet Rotenboden/Riffelberg, wie die Kantonspolizei Wallis am Samstag mitteilte. Das Unglück sei in sehr steilem Gelände geschehen.

Den Angaben zufolge rutschten zwei Mitglieder der Dreiergruppe auf einer Höhe von ungefähr 2250 Metern über Meer auf einem Schneefeld aus. Während sich die andere Person an einem Stein festhalten konnte, zog sich die Wanderin bei dem Sturz derart schwere Verletzungen zu, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Laut Communiqué war die Wanderin chinesische Staatsangehörige, lebte jedoch in Taiwan. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zu dem Unfall eingeleitet.

SDA

