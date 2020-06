Nach tödlichem Streit – Chinese in Moutier zu acht Jahren verurteilt Bei einem Streit hat 2019 ein Mann seinen Chef erstochen. Das Gericht hat ihn nun verurteilt – die Tat hat er gestanden.

In Moutier hat 2019 ein Chinese seinen Chef erstochen. (Symbolbild) Keystone

Ein illegal in der Schweiz anwesender Chinese ist am Donnerstag von einem Gericht in Moutier BE zu einer achtjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Mann wurde schuldig gesprochen, 2019 anlässlich eines Streits einen Landsmann erstochen zu haben.

Ausser wegen vorsätzlicher Tötung wurde der Mann auch wegen eines Verstosses gegen das Ausländergesetz sowie wegen unerlaubter Arbeit in der Schweiz verurteilt. Der 32-jährige Mann wird zudem für zwölf Jahre des Landes verwiesen.

Das Regionalgericht in Moutier geht davon aus, dass der Chinese seinem Chef einen Messerstich in den Bauch versetzte, nachdem er von diesem ins Gesicht geschlagen worden war. Wieso es zum Streit kam, konnten die Ermittler nicht restlos klären. Zur Tatzeit war der Angeklagte stark alkoholisiert.

Nach seiner Verhaftung gab der Chinese die Tötung zu. Während des Prozesses in Moutier sagte er hingegen, er erinnere sich nicht mehr an die Umstände. Er wisse nicht, wer der Urheber des Messerstichs sei.

An diese plötzliche Gedächtnislücke glaubte das Gericht nicht, wie der Gerichtspräsident bei der Urteilsverkündigung sagte. Es geht davon aus, dass es beim Messerstich um einen Racheakt nach einer Beleidigung ging.

Der Chinese war vor gut zehn Jahren mit Hilfe von Schleppern in die Schweiz gekommen.

( cse, SDA )