Im Zentrum der Macht: Chinas Präsident Xi Jinping. Foto: Greg Baker (AFP)

Ein Doppelschlag, diesmal aus China. Rhetorisches Feuer in Richtung der USA wie man das so von den höchsten Führern des Landes zumindest öffentlich nicht gekannt hat. Zuerst wirft der starke Mann des Landes, Xi Jinping, den «von den USA angeführten Ländern des Westens» die «Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung» Chinas vor. Und kurz darauf prophezeit Qin Gang, der neue Aussenminister des Landes, in einer scharfen Rede «Konflikt und Konfrontation»: Wenn die USA nicht von ihrem «falschen Weg» liessen, dann sei es unmöglich für China, nicht «zurückzuschlagen».