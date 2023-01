«Neue Seidenstrasse» – Chinas Einfluss hat sich auf mehr als 140 Länder ausgeweitet Langsam dämmert es auch den Europäern: China baut die «Neue Seidenstrasse» zunehmend als mächtiges Instrument zum eigenen Vorteil aus. Erst kommen die Investitionen, dann kommt der Druck. David Pfeifer aus Bangkok

Chinesische Lastwagen im im pakistanischen Gwadar: Hier wurde ein Tiefwasserhafen gebaut, an dem riesige und schwerbeladene Containerschiffe anlegen können. Foto: Aamir Qureshi (AFP)

Wer durch den südostasiatischen Raum reist, kann die Chinesinnen und Chinesen kaum übersehen, die in Sri Lanka und Pakistan an der «Belt and Road»-Initiative (BRI) arbeiten, auch «Neue Seidenstrasse» genannt. Am Flughafen in Islamabad blickt man, während man selbst lange in der Schlange steht, neidisch auf den Schnellabfertigungsschalter dieser CPEC-Arbeiter, die in weissen Hazard-Anzügen, mit Maske und Visier zurück nach Hause rascheln. Ähnlich ist es in Colombo oder Karachi.