Omikron-Ausbruch in Asien droht – China könnte die Weltwirtschaft in den Abgrund reissen Zwei Jahre lang ist China besser durch die Pandemie gekommen als viele andere Staaten. Nun aber droht dem Land eine Katastrophe – mit womöglich verheerenden Folgen für Europa und Nordamerika. Christoph Giesen aus Peking , Claus Hulverscheidt

Die chinesische No-Covid-Strategie bedroht die Weltwirtschaft: Beamte und Freiwillige in Xi’an liefern das Notwendigste für Bewohner und Bewohnerinnen in Quarantäne. Foto: Tao Ming (Xinhua via AP, Keystone)

Ein paar Wochen noch, ein paar Monate vielleicht müssen die erschöpften Bürger durchhalten, dann, so versprechen in seltener Eintracht die Virologen und Ökonomen, könnte es endlich wieder bergauf gehen. Zumindest in Europa und den USA, so heisst es, müssten die dunklen Omikron-Monate dann vorüber sein – abgelöst von einem Frühling des Aufbruchs, der wiederentdeckten Geselligkeit und des wirtschaftlichen Aufschwungs.