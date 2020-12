Mondlandung – China gelingt Andock-Manöver mit Rückkehrkapsel Die rund zwei Kilogramm Mondgestein sind sicher zum chinesischen Raumschiff Chang’e 5 gebracht und dort verstaut worden.

Als dritte Nation ist es China gelungen, eine Raumsonde erfolgreich auf dem Mond zu platzieren: Die Flagge der Volksrepublik auf dem Mond. (4. Dezember 2020) Reuters Es wurden rund zwei Kilogramm Mondgestein eingesammelt. Reuters Die Mond-Mission gilt als weiterer wichtiger Schritt in Chinas ambitioniertem Weltraumprogramm. Reuters/Tingshu Wang 1 / 3

Nach seiner unbemannten Mondlandung ist China erstmals ein ferngesteuertes Andock-Manöver in der Umlaufbahn um den Erdtrabanten gelungen. Die Aufstiegsstufe des Raumschiffes Chang’e 5 koppelte am Sonntagmorgen Pekinger Zeit erfolgreich an den Orbiter an, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Rund zwei Kilogramm Mondgestein, die zur Erde zurückgebracht werden sollen, seien anschliessend sicher in der Rückkehrkapsel verstaut worden.

Die Mond-Mission gilt als weiterer wichtiger Schritt in Chinas ambitioniertem Weltraumprogramm. Es sollen Erfahrungen gesammelt werden, mit denen in Zukunft auch eine bemannte Landung auf dem Mond gelingen kann. Es ist das erste Mal seit mehr als vier Jahrzehnten, dass wieder Gesteinsproben auf dem Mond gesammelt worden sind und zur Untersuchung auf die Erde gebracht werden sollen.

SDA/chk