SVP-Delegiertenversammlung in Reconvilier – Chiesa warnt vor «Strom-Katastrophe», Maurer gönnt sich «Luxus einer eigenen Meinung» Der SVP-Präsident Marco Chiesa appelliert an der Delegiertenversammlung der Partei an den Bundesrat, sofort Massnahmen gegen die drohende Mangellage einzuleiten.

Marco Chiesa an der Delegiertenversammlung in Reconvilier. (15. Januar 2022) Foto: Anthony Anex (Keystone)

SVP-Präsident Marco Chiesa hat erneut eindringlich vor einer «Strom-Katastrophe» gewarnt. Der Bundesrat müsse sofort handeln, um die drohende Mangellage mit verheerenden Folgen für die Schweiz abzuwenden.

Insbesondere Energieministerin Simonetta Sommaruga (SP) müsse endlich ihren Job machen, sagte Chiesa am Samstag vor den Delegierten seiner Partei in Reconvilier BE. «Weiter die Realität zu negieren und energiepolitische Luftschlösser zu bauen, ist fatal und verantwortungslos.»

Die von linken Ideologen entwickelte Energiestrategie 2050 sei gescheitert. Führende Vertreter der Wirtschaft, des Bundes und der Wissenschaft seien sich einig, dass eine Strom-Mangellage die grösste Bedrohung für die Schweiz sei und bereits in zwei oder drei Jahren Realität sein könnte.

Der Bundesrat müsse unverzüglich einen Strom-General einsetzen mit dem Auftrag, bis im Sommer 2022 Lösungsvarianten für eine sichere, unabhängige und kostengünstige Stromversorgung auszuarbeiten. Die CO2-Reduktionsziele müssten zugunsten einer sicheren inländischen Energieversorgung aufgeschoben werden.

Zudem müsse der Bund jene Kantone und Städte in die Pflicht nehmen, die mit ihrer verantwortungslosen Energiepolitik die sichere Versorgung gefährdeten.

Konkret solle eine Stromrationierung zuerst Kantone wie Zürich und Basel-Stadt treffen, die mit Massnahmen wie dem Verbot von Ölheizungen das Eintreten einer Mangellage noch befeuerten, forderte Chiesa unter dem Applaus der Delegierten.

Die SVP hatte bereits im November 2021 ein Positionspapier zur Energiepolitik vorgestellt. Demnach sollen Wasser- und Kernkraft weiterhin die Hauptpfeiler der Schweizer Stromversorgung bilden. Die Stromproduktion müsse zudem sicher, umweltschonend, günstig und möglichst unabhängig vom Ausland sein. Besonders die Winterproduktion müsse ausgebaut werden.

Bundesrat Maurer gönnt sich «Luxus einer eigenen Meinung»

Auch Bundesrat Ueli Maurer äusserte sich an der Delegiertenversammlung. Er will sich nicht in eine Ecke von Verschwörern und Massnahmengegnern drängen lassen. Er gönne sich lediglich den Luxus einer eigenen Meinung, sagte der Bundesrat.

Gesundheitstechnisch werde die Corona-Krise in den nächsten Monaten wohl bewältigt werden können, sagte Maurer. Doch daneben gebe es gesellschaftliche Fragen, die noch lange nicht bewältigt seien.

Eine gewisse Spaltung der Gesellschaft lasse sich nicht abstreiten, und diese Spaltung werde das Land womöglich noch lange beschäftigen – vielleicht ebenso lange wie die zur Krisenbewältigung gemachten Schulden.

Er habe in der Corona-Krise wie auch sonst immer Entscheide hinterfragt, sagte Maurer. «Das gehört zu meinem Naturell.» Er sei weder ein Anhänger von Verschwörungstheorien noch ein Massnahmengegner. «Ich leiste mir einfach den Luxus einer eigenen Meinung», sagte Maurer unter dem spontanen Applaus der Delegierten.

In einer Demokratie sei das eigentlich gar kein Luxus. Vielmehr gehöre es zu den Grundwerten der Demokratie, eine eigene Meinung zu haben und sie auch zu vertreten.

«Es darf doch nicht sein, dass einige tausend Blogger auf sozialen Medien uns in die Pflicht nehmen und uns sagen, was zu tun ist», hielt Maurer weiter fest. «Ich glaube nicht, dass ich immer recht habe, aber ich habe ganz sicher auch nicht immer unrecht. Und Sie auch nicht.» Es sei wichtig, dass man wieder aufeinander zugehe.

Gewaltiger Schuldenberg

Der Finanzminister sagte weiter, der Bund werde bis Ende dieses Jahres 35'000 Millionen Franken zur Bewältigung der Corona-Krise ausgegeben haben. Es werde also ein gewaltiger neuer Schuldenberg aufgetürmt, der in den nächsten ungefähr zwölf Jahren wieder abgebaut werden müsse.

Die Folge sei, dass in den nächsten Jahren kaum Geld vorhanden sein werde für neue Ausgaben. «Das wird uns noch heftig schmerzen.» Zwölf Jahre Schuldenabbau bedeute zwölf Jahre hohe Ausgabendisziplin.

«Wir haben in der Krise über unsere finanziellen Verhältnisse gelebt», stellte Maurer fest. Das sei auch notwendig gewesen. «Aber jetzt müssen wir die Disziplin wieder finden.»

SDA/sep

