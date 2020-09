Psychiatriezentrum Münsingen – Chefwechsel in der Psychiatrie in Münsingen Rolf Ineichen, langjähriger Direktor des Psychiatriezentrums Münsingen, wird am 1. Oktober von Ivo Spicher abgelöst.

Das Psychiatriezentrum in Münsingen. Das Zentrum gilt mit rund 3100 Behandlungen pro Jahr für Erwachsene als eines der grössten der Schweiz und besteht seit 125 Jahren. KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Ivo Spicher ist ab Donnerstag neuer Direktor des Psychiatriezentrums Münsingen (PZM). Er folgt auf Rolf Ineichen, der dem PZM 15 Jahre vorstand.

Das teilte das Zentrum am Mittwoch mit. Ivo Spicher verfüge über ein umfassendes Fachwissen und habe langjährige Erfahrung in der Führung grosser Organisationseinheiten. Auch unter seiner Leitung werde das PZM eine wichtige Rolle in der bernischen Psychiatrie spielen und die kommenden Entwicklungen mitgestalten.

Spicher kommt von der Hirslanden-Gruppe. Dort gehörte er zur Geschäftsleitung des Spitalcampus Hirslanden in Bern mit der Klinik Beau Site und dem Salem-Spital. Studiert hat Spicher Medizin und Zahnmedizin.

Der neue und der bisherige Chef: Ivo Spicher (links) und Rolf Ineichen. zvg/mos

SDA