Analyse von Wetterdaten – Der Sturm über La Chaux-de-Fonds war eine meteorologische Kuriosität «Stormchaser» und Gewitterkenner Dominic Blaser sowie der Radarexperte Willi Schmid von der ETH analysieren für uns die Wetterdaten zum verheerenden Sturm. Martin Steinegger

Das Unwetter vom 24. Juli richtete in La Chaux-de-Fonds enorme Verwüstungen an. Unter anderem stürzte ein Baukran um. Die Winde erreichten kurzzeitig mehr als 200 km/h. Foto: Keystone

Es waren Bilder wie aus einem Kriegsgebiet, die am Montag, 24. Juli, aus dem Neuenburger Jura an die Öffentlichkeit gelangten. Sie zeigten abgedeckte Häuser, zerstörte Fassaden und Fenster, umgekippte Lastwagen, geknickte Bäume und zusammengedrückte Autos. Innerhalb von nur wenigen Minuten hatte eine Gewitterzelle La Chaux-de-Fonds überquert und dabei enorme Verwüstungen angerichtet. Die traurige Bilanz: Ein Todesopfer, mehr als 40 Verletzte und Schäden in Millionenhöhe.