Versorgungskrise wegen Brexit – Chaos in Grossbritannien – und Trucker Steve freut sich Leere Supermärkte, kein Benzin – die Briten kämpfen mit Engpässen. Für die Lastwagenfahrer aber heisst das: mehr Lohn. Alexander Mühlauer aus London

«Wir Briten stehen einfach gerne Schlange»: Steve, 55, Lastwagenfahrer. Foto: Alexander Mühlauer

Steve hat in Frankreich noch mal vollgetankt, vorsichtshalber. Er wusste ja nicht, was ihn zu Hause in England erwarten würde, er hatte nur im Internet gesehen, was da los ist: überall Panik, lange Schlangen vor den Tankstellen, jedenfalls dort, wo es noch Benzin und Diesel gibt. Da dachte er sich: «Gehe ich mal lieber auf Nummer sicher.»

Nun steht Steve mit seinem Lastwagen auf dem Rastplatz von Maidstone. Dort, an der Autobahn M20, die vom Ärmelkanal nach London führt, gibt es zwar Sprit, aber nur für Lastwagen. Steve hätte also auch ohne Probleme hier tanken können. Jetzt macht er erst mal Pause, Kaffee trinken, ein bisschen frische Luft, kurz die Augen schliessen. Auf der Windschutzscheibe seines Lastwagens klebt ein Union Jack.