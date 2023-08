Champions League Spiel in Bern – Grossteil der Polizeiwachen am Dienstag und Mittwoch geschlossen Damit während des Spiels zwischen YB und Maccabi Haifa genügend Personal zur Verfügung steht, bleiben die meisten Wachen im Kanton geschlossen.

Polizeieinsatz beim Fanmarsch RSC Anderlecht im August 2022. Beim Champions League Spiel nächste Woche rechnet die Polizei mit einer Mehrbelastung. Foto: Jürg Spori

Am Dienstagabend findet in Bern das Play-off-Rückspiel der Champions League zwischen dem BSC Young Boys und Maccabi Haifa FC statt. Die Kantonspolizei Bern ist dabei mit einer Mehrbelastung konfrontiert, wie sie am Freitag mitteilen. Der Grossteil der Wachen im Kanton Bern bleibt deshalb am Dienstag und Mittwoch geschlossen.

Ausschliesslich die Wachen Bern-Waisenhaus, Biel, Moutier, Interlaken und Thun werden geöffnet bleiben. So soll genügend Personal für den Einsatz gestellt werden können, während gleichzeitig kantonsweit die Grundversorgung sichergestellt ist.

Betroffen von dieser Massnahme sind insbesondere Personen, welche an diesem Tag Anzeige erstatten wollen. Als Alternative steht bei einigen Delikten die Plattform www.suisse-epolice.ch zur Verfügung. Die sogenannte polizeiliche Grundversorgung, das heisst, die Präsenz auf den Strassen und natürlich die Notfalldienste, sind nicht betroffen.

PD/law

