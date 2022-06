Vor Ukraine-Gipfel in Lugano – Cassis bleibt wichtiger Hungerkonferenz fern Die deutsche Regierung hat Bundespräsident Cassis eingeladen, an einer international beachteten Konferenz über die Hungerkrise aufzutreten. Doch Cassis lehnte ab – wegen einer Rede vor der Konferenz der Kantonsregierungen. Philippe Reichen

Hat derzeit mit seiner Ukraine-Wiederaufbau-Konferenz in Lugano viel zu tun: Bundespräsident Ignazio Cassis. Foto: Andy Rain (EPA)

Das Treffen wird jetzt schon als historisch bezeichnet. Kurz vor dem G-7-Gipfel im bayrischen Schloss Elmau haben sich Aussen-, Wirtschafts- und Entwicklungsminister am Freitagnachmittag in Berlin mit Vertretern von UNO, Weltbank und NGOs zu einer internationalen Konferenz für Ernährungssicherheit getroffen. Gemeinsam sprachen sie über die Ursachen der gegenwärtigen Ernährungskrise, vor allem aber über Strategien, die Krise bewältigen zu können. Noch nie sei eine akute Hungerkrise in einem solch breiten Kreis diskutiert worden, sagte Carin Smaller von der «Zero Hunger Coalition» der UNO zu Beginn der Konferenz.