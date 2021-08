Kurzes Gastspiel beim grossen Hilfswerk – Caritas Schweiz verliert Berner Chef Peter Marbet, Ex-SP-Stadtrat aus Bern mit Ambitionen auf den Gemeinderat, verlässt den Direktorenposten bei Caritas Schweiz nach wenigen Monaten. Dölf Barben

2016 nahm Peter Marbet Anlauf, um in Bern Gemeindratskandidat zu werden. Er blieb in der Vorauswahl der SP aber hinter Michael Aebersold (links) zurück. Valérie Chételat (Archiv)

Das dauerte nicht lange: Peter Marbet ist per sofort nicht mehr Direktor von Caritas Schweiz. In einer Mitteilung des in der katholischen Kirche verankerten Hilfswerks heisst es, die Gründe für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses lägen in «unterschiedlichen Auffassungen von Führung und Zusammenarbeit». Marbet hat Caritas Schweiz seit Anfang 2021 geleitet.

Über die Gründe des Abgangs wurden keine weiteren Angaben gemacht. Auch in kirchlichen Kreisen in Bern war nichts über ein allfälliges Zerwürfnis zu erfahren. Der Abgang komme überraschend, heisst es.

Der 54-jährige Marbet hatte in Bern eine gewisse Bekanntheit erlangt als SP-Stadtrat. 2016 stieg er ins Rennen um den frei werdenden Sitz in der Stadtregierung. In der parteiinternen Ausmarchung blieb er aber hinter dem später gewählten Michael Aebersold zurück.

Marbet war vor seinem Wechsel zu Caritas Schweiz Direktor des Berner Bildungszentrums Pflege.

