Flug mit Bezos’ Kapsel – «Captain Kirk» wird ältester Mensch im All Die «Star Trek»-Ikone William Shatner fliegt im Alter von 90 Jahren ins All. Das Raumschiff stellt Amazon-Gründer Jeff Bezos – und feiert einen PR-Coup.

Die Besatzung der NS18, die heute Nachmittag für zehn Minuten bis an die Grenze des Weltalls fliegt. Der Zweite von links ist der mittlerweile 90 Jahre alte William Shatner alias Captain Kirk (Pressefoto) Foto: Twitter

Die «Star Trek»-Ikone William Shatner soll am heutigen Mittwoch um halb vier Uhr MESZ erstmals wirklich ins All fliegen. Der 90 Jahre alte kanadische Schauspieler, der vor allem mit seiner Rolle als «Captain Kirk» auf dem Raumschiff Enterprise berühmt wurde, soll mit einer Raumkapsel der Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos einen rund zehnminütigen All-Ausflug unternehmen.

Shatner würde mit dem Flug zum ältesten jemals ins All gereisten Menschen. Wegen vorhergesagter stärkerer Winde war der ursprünglich für Dienstag geplante Flug auf Mittwoch verschoben worden.

Abo Vier Touristen im Erdorbit angekommen Hundert mal so viel CO2 wie ein Transatlantikflug Abo Analyse zu Milliardären im Weltraum Schiesst euch doch ins All! Es ist der zweite bemannte Flug der Kapsel «New Shepard». Beim ersten im Juli war Bezos selbst mit an Bord, zusammen mit seinem Bruder Mark, einer 82 Jahre alten früheren US-Pilotin und einem 18-jährigen Niederländer. Gemeinsam mit Shatner sollen nun der frühere Nasa-Ingenieur Chris Boshuizen, der Unternehmer Glen de Vries und die stellvertretende Chefin von Blue Origin, Audrey Powers, mitfliegen. Kirk fliegt gratis – keine Selbstverständlichkeit Die Teilnahme von «Captain Kirk» als viertem Passagier wird als PR-Coup für Bezos und seine Firma Blue Origin angesehen. Anders als Boshuizen und De Vries habe Shatner nicht für sein Ticket bezahlt, sondern sei als «Gast» von Blue Origin eingeladen worden, berichtete die «New York Times» unter Berufung auf die Firma.

1966 hatte Shatner erstmals die Rolle des «Captain James T. Kirk» in der Science-Fiction-Serie «Star Trek» übernommen. In der Raumkapsel von Blue Origin hat er nicht das Kommando – sie fliegt weitgehend automatisiert. Zudem geht es nicht durch die «unendlichen Weiten» des Weltraums und in «fremde Galaxien», sondern lediglich rund zehn Minuten lang bis auf etwa 100 Kilometer über der Erde über der westtexanischen Wüste, zeitweise mit Schwerelosigkeit. Danach wird die wiederverwendbare Kapsel von grossen Fallschirmen abgebremst und landet.

Der Internationale Luftfahrtverband (FAI) und viele andere Experten sehen 100 Kilometer über der Erde als Grenze zum Weltraum an, es gibt jedoch keine verbindliche internationale Regelung.

«Lebensverändernd»

Blue Origin veröffentlichte im Vorfeld via Kurznachrichtendienst Twitter ein Foto der vier Teilnehmer des All-Ausflugs in blauen Raumanzügen und ein Video, das Shatner bei den Vorbereitungen und gemeinsam mit Bezos zeigt.

Das Abenteuer sei für ihn «lebensverändernd», sagt Shatner darin. «Es scheint so, als ob es ein grosses Interesse daran gibt, dass die erfundene Figur Captain Kirk wirklich ins All fliegt – also lasst uns da mitziehen und das Ganze geniessen.»

SDA/aru

