Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Von Gewitter überrascht – Drei Touristen sterben bei Canyoning-Unglück in Vättis SG In der Parlitobelschlucht sind vier Spanier beim Canyoning von einem Unwetter überrascht worden. Ein Mann wird noch vermisst.

Vättis im Kanton St. Gallen. Foto: Google Maps

Bei einem Canyoning-Unfall in der Parlitobelschlucht bei Vättis sind am Mittwochabend mindestens drei Personen ums Leben gekommen. Es handelt sich um spanische Touristen. Ein Mann wird noch vermisst. Das teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mit.

Die Touristen waren um 19 Uhr gemeinsam auf einer Canyoning-Tour. Nach einem heftigen Gewitter, welches über diesem Gebiet niedergegangen war, wurden vier Männer als vermisst gemeldet. Drei Männer konnten in der Nacht tot aufgefunden werden. Der Canyon im Parlitobel ist offenbar bekannt dafür, dass Niederschläge sich stark auswirken. Auf einer Canyoningsite heisst es: «Schon nach einer Stunde Regen muss man mit Wasserschwällen bis hin zu Murenabgang rechnen.»

Einsatz unterbrochen

Es stand ein Grossaufgebot von Rettungskräften im Einsatz. Die Wetterbedingungen hatten in der Nacht für eine Unterbrechung der Suche gesorgt. Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden wurde der Einsatz wieder aufgenommen.

Die Kantonspolizei St.Gallen wird am frühen Nachmittag gegen 13:30 Uhr anlässlich einer Medienorientierung in Vättis genauere Informationen bekannt geben können.

Aufgrund des laufenden Einsatzes ist die Zufahrt zur Unfallstelle nicht möglich. Die Strasse Richtung St. Martin ist ab der Staumauer des Gigerwaldsees gesperrt.

Update folgt …

step