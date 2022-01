Cabral-Transfer fix! – Cabral ist weg und der FCB ist 2022 finanziell aus dem Schneider Der Brasilianer wechselt von Basel nach Florenz und hinterlässt am Rheinknie sportlich eine grosse Lücke. Aber: Der Transfer in die Serie A bringt Rotblau rund 17 Millionen Franken ein. Dominic Willimann

Arthur Cabral jubelt künftig in der Serie A denn in der Schweiz. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Nun ist es definitiv. Arthur Cabral verlässt den FC Basel und wechselt zur AC Fiorentina in die Serie A. Bei den Italienern unterschrieb der 23-Jährige einen Vertrag, über dessen Modalitäten offiziell nicht viel bekannt ist. Es heisst, der Vertrag läuft bis zum Sommer 2026 und ist der Fiorentina eine Ablösesumme von 16,5 Millionen Euro plus Bonusvereinbarungen wert. Der FCB erhält also über 17 Millionen Franken garantiert.