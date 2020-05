Covid-19 und das Arbeiten – Bye-bye Büro – oder doch nicht? Zu Hause arbeiten ist gar nicht so schwierig, haben wir gelernt. Doch wird das auch bleiben? Und wird nun bei der Bürofläche gespart? Die Firmen sind noch unschlüssig, Manager aber liebäugeln bereits mit Sparpotenzialen. Christian Zürcher , Jorgos Brouzos

Wer im Grossraumbüro arbeitet, macht indirekt Impression Management . Heisst zum Beispiel: Länger arbeiten als nötig. Das ist ungesund. Foto: Getty Images / Cultura RF

Manchmal muss man sich selber helfen, sagt sich Roberta Weber (Name geändert). Es ist März und spät in der Nacht, Weber schiebt einen Bürostuhl ins Tram. Das Homeoffice hat ihr in den Rücken geschlagen, Hilfe vom Arbeitgeber gab es keine, also hat sich Weber in der Firma bedient.