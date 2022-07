Höhenflug in Wimbledon – Bussenkönig, Provokateur, Wohltäter: So tickt Nick Kyrgios Der streitbare Australier scheint vor dem Viertelfinal in Wimbledon geläutert. Der grösste Gegner bleibt sein Temperament. René Stauffer aus Wimbledon

Geliebt, gehasst, gefürchtet: Nick Kyrgios, der zum dritten Mal in einem Grand-Slam-Viertelfinal steht. Foto: Visionhaus/Getty Images

Schon als er 2014 in Wimbledon Rafael Nadal schlug und mit 19 die Viertelfinals erreichte, passte Nick Kyrgios in keine Schablone. Respektlos stürmte er die Tenniswelt, anerkannte keine Hierarchien und galt als kommender Grand-Slam-Sieger. Dabei ignorierte er immer wieder Konventionen und Regeln, überschritt oft auch die Grenzen des Anstands. Zu Stan Wawrinka sagte er während einer Partie in Montreal 2015 für alle hörbar, sein Freund Thanasi Kokkinakis habe die Freundin des Westschweizers flachgelegt.