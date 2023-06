Zoff unter Kulturveranstaltern – Buskers ärgert sich über Konzerte von Patent Ochsner Im August spielt die Kultband gleich siebenmal in Bern. Die hohe Dosis löst gemischte Gefühle aus – auch bei Anwohnern. War die Stadt zu generös? Christoph Albrecht

Sie beehren Bern im August gleich mit sieben Open-Air-Konzerten: Patent Ochsner. Foto: PD

«Scharlachrot», «Bälpmoos», «W. Nuss vo Bümpliz» – die Hits von Patent Ochsner dürften spätestens diesen Sommer bei allen Marzili-Bewohnenden sitzen. Gleich an sieben Abenden tritt die Berner Musikgruppe Anfang August auf dem Sportplatz beim Schwellenmätteli auf.

Die Kulisse direkt an der Aare: lauschig. Der Rahmen mit 2200 Zuschauern pro Konzert: mehr oder weniger intim. Die Ochsner-Fans schlugen jedenfalls zu. Innert drei Minuten waren sämtliche 15’400 Tickets ausverkauft.

Unerwünschte Konzertlauscher

Die Vorfreude auf die Open-Air-Konzert-Serie von Berns Kultband hält sich in manchen Kreisen jedoch in Grenzen. Allen voran die Verantwortlichen des Buskers sind verärgert. Der Grund: Die beiden Events überschneiden sich. Am Tag des letzten Ochsner-Konzerts beginnt das Festival in Berns Altstadt.

«Das ist unnötig und hätte man vermeiden können», findet Festivalleiterin Christine Wyss. Seit Jahren seien die drei Festivaltage fix in Berns Kulturprogramm eingetragen. Dass es ausgerechnet heuer, wo das Buskers sein 20-jähriges Jubiläum feiert, zur Terminkollision kommt, bedauert sie. «Es wäre für alle entspannter gewesen, die Veranstaltungen aneinander vorbeizubringen.» Zumal die Planung der Konzerte im Schwellenmätteli mehrere Jahre Vorlaufszeit hatte.

Das Buskers sorgt jeweils für volle Gassen. Ob das dieses Jahr trotz Konkurrenzprogramm auch so sein wird? Foto: Valérie Chételat

Doch was ist genau das Problem, wenn am Buskers-Eröffnungsabend in der Stadt auch noch ein Patent-Ochsner-Konzert stattfindet? Für Wyss kommt der gleichzeitige Anlass in mehrerer Hinsicht ungelegen – nicht nur, weil er das Buskers möglicherweise Publikum und damit Einnahmen kosten könnte.

«Man sollte die Akzeptanz der Leute nicht überstrapazieren.» Christine Wyss, Festivalleiterin Buskers Bern

«Es ist möglich, dass dadurch unser Programm teilweise blockiert wird.» Sie macht sich Sorgen, dass sich etwa auf der Münsterplattform scharenweise Leute einfinden könnten, um von dort aus dem nahen Ochsner-Konzert zu lauschen – und dadurch der Festivalbetrieb auf der «Pläfe» gestört würde.

Angst vor «akustischen Überschneidungen»

Für Wyss gibt es aber noch einen weiteren Reibungspunkt: «Unter Umständen gibt es auch akustisch Überschneidungen.» Ihre Befürchtung: Das Konzert von Patent Ochsner ennet der Aare könnte die eher feinen Klänge vor allem des Kinderprogramms und der Produktionen auf der Münsterplattform übertönen. Sie habe das Thema mit professionellen Akustikern besprochen, sagt Wyss. «Je nach Wind könnte die Akustik durchaus zu einem Problem werden.»

«Hätte man vermeiden können.» Buskers-Festival-Leiterin Christine Wyss bedauert die Überschneidungen. Foto: Manu Friederich

Letztlich halte sie die hohe Dosis an Konzerten aber auch «aus kulturpolitischer Perspektive für nicht sehr förderlich», wie sie sagt. «Ich bin der Meinung, dass Veranstaltungen allgemeinverträglich bleiben sollten.» Deshalb habe das Buskers auch trotz inzwischen 20-jährigem Bestehen seine Spielzeiten nie ausgeweitet. Mit Blick auf die Veranstaltungsdichte sagt sie: «Man sollte die Akzeptanz der Leute nicht überstrapazieren.»

Konzert gestrichen – dem Buskers zuliebe

Konzertveranstalter Philippe Cornu, der mit seiner Agentur Gadget abc Entertainment die Ochsner-Konzertreihe organisiert, hält die Ängste für unbegründet. «Die Überschneidung wird kein Problem sein», ist er überzeugt. Das Konzert werde dem Buskers keine Besuchende abjagen und schon gar nicht dessen Sound übertönen. «Das Setting wird beschaulich sein und die Lautstärke moderat.»

Laut Cornu wird die Bühne unter der Kirchenfeldbrücke stehen und die Band «in Richtung flussabwärts weg von der Stadt» spielen. Er verspricht: «Das Musiksystem ist ausgeklügelt und beschallt nur das Konzertgelände.»

«Mit nur einem oder zwei Konzerten hätte man die Infrastrukturkosten niemals decken können.» Philippe Cornu, Konzertveranstalter

Trotzdem sei man dem Buskers entgegengekommen, betont Cornu. «Wegen des Festivals haben wir ein Konzert gestrichen und die Spielzeiten angepasst.» So seien ursprünglich acht Abende vorgesehen gewesen, davon drei am Buskers-Wochenende. Am verbleibenden sich überschneidenden Abend beginne das Konzert nun extra erst eine Stunde später um 21 Uhr.

Nause will kein Verhinderer sein

Die aussergewöhnlich vielen Gigs verteidigt Philippe Cornu. «Mit nur einem oder zwei Konzerten hätte man die Infrastrukturkosten an diesem Ort niemals decken können.» Durch die hohe Ticketnachfrage fühlt sich Cornu zudem bestätigt. «Sie zeigt, dass die Leute das wollen.»

Konzertveranstalter Philippe Cornu hält die Ängste für unbegründet. Foto: Adrian Moser

Die Stadt Bern hat die sieben Konzerte, die anlässlich von Büne Hubers Kunstausstellung im Naturhistorischen Museum stattfinden, abgesegnet. War sie als Bewilligungsbehörde in diesem Fall etwas gar generös unterwegs? Der zuständige Gemeinderat Reto Nause (Die Mitte) verneint. «Wir haben nun einmal verschiedene Gesuche für denselben Zeitraum erhalten.»

«Wir können kein Konkurrenzverbot aussprechen.» Reto Nause, Gemeinderat Stadt Bern

Das Buskers sei als kulturelles Highlight im Berner Sommer unbestritten. Das heisse aber nicht, dass das Festival für sich beanspruchen könne, die einzige Veranstaltung zu sein. «Wir können kein Konkurrenzverbot aussprechen.» Den Vorwurf, zu liberal bewilligt zu haben, will sich Nause nicht gefallen lassen. «Wenn wir nicht grosszügig sind, heisst es, wir seien Verhinderer», wehrt er sich.

Anwohner nerven und freuen sich

Letztlich bestehe nach der Corona-Pandemie ausserdem ein gewisser Event-Stau. Nause verweist auf das dichte Programm an Anlässen – vom vergangenen Fussball-Cupfinal über das bevorstehende Rammstein-Konzert bis zu den Euro Games Ende Juli. «Die diesjährige Sommeragenda ist in Bern hochgradig befrachtet.» Als Stadt wolle man sich gegenüber Events aber nicht verschliessen, gerade nach Corona. «Viele Veranstalter haben schliesslich schwere Zeiten hinter sich.»

Gemeinderat Reto Nause verteidigt die liberale Bewilligungspraxis der Stadt. Foto: Raphael Moser

Im Quartier rund ums Schwellenmätteli würden das einige auch über sich selbst sagen. René Hell, Präsident des Marzili-Dalmazi-Leists, spricht im Zusammenhang mit der Konzertreihe von einer «weiteren Belastung». «Die Anlässe häufen sich», sagt er mit Blick auf jüngste Events wie den Grand Prix oder die Schweizer Meisterschaft der Velokuriere, die für den Perimeter Einschränkungen bedeuteten. Er kritisiert zudem, dass die Quartierbewohnenden erst vor ein paar Tagen offiziell über den Musikanlass informiert worden seien. «Keine Glanzleistung», findet Hell.

Der Marzilianer betont aber, dass sich im Quartier durchaus auch Leute auf die Konzerte freuten. «Es wird positiv geredet über die Musik von Patent Ochsner.» Dass den Marzilibewohnern «Scharlachrot» und Co. nach diesem Sommer verleidet sein werden, glaubt er jedenfalls nicht. «Wer Fan ist, hört sich das gerne auch siebenmal nacheinander an.»

