Aufgetischt Bingo Bongo Burger Bern – Burger via Fenstersims Wo gibt es Berns besten Burger? «Im Kapitel», hat der «Bund» im Februar postuliert. Nun gibts Konkurrenz: die Gourmet-Burger des Du Théâtre . Philipp Schori

Die Hintergründe der Namensgebung des neuen Take-Away-Lokals sind noch ungeklärt. Foto: Philipp Schori

Der Frühabend ist lau. Psychedelische Gitarrenriffs (Tame Impala) flirren durch die Lauben der Berner Hotelgasse. Rotes Licht. Versprengt sitzen Pärchen beim Bier (5 Fr.). Via Fenstersims bestellen wir einen Vegi- und einen Rindfleischburger (je 24 Fr.), als Beilagen gönnen wir uns einen Coleslaw-Salat (7 Fr.) sowie Fries mit Parmesanraspeln (7 Fr.). Nach Begleichen der Rechnung händigt uns die Bedienung eine Art handliches Ufo aus, das leuchte und vibriere, sobald unser «Comfort-Food» (Eigenwerbung) ready sei. Zehn Minuten später ist es so weit: Das Ufo wird zur Diskothek, und wir halten kurz darauf das spartanisch-elegant verpackte Dinner in der Hand.