Der beste Standort ist klar – Burgdorfs «Move» zu einer zentralen Verwaltung Bauten mit hohem ökologischem Anspruch und effiziente Arbeitsabläufe: Vieles spricht dafür, dass die Burgdorfer Verwaltung an die Lyssachstrasse zieht. Stephan Künzi

Heute Baudirektion, morgen zentrale Stadtverwaltung? Das Areal an der Lyssachstrasse soll sich am besten für das Projekt «B.move» eignen. Foto: Adrian Moser

Das Projekt ist das, was man gemeinhin eine grosse Kiste nennt. Unter dem Titel «B.move» denkt Burgdorf schon länger darüber nach, die auf mehrere Standorte verstreute Verwaltung zusammenzuführen. Weil die heutigen Büro-, Werkhof- und sonstigen Gebäude in die Jahre gekommen sind, müsste die Stadt früher oder später ohnehin Geld in die Hand nehmen. Wieso also nicht gleich richtig investieren, sich zeitgemässe, effiziente Räumlichkeiten leisten?