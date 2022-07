Schon wieder verschoben – «Burechrieg» kommt nicht vor 2024 auf die Bühne Die Corona-Lage ist den Organisatoren noch zu unsicher. Deshalb kann das Freilichtspiel in Huttwil nicht seriös vorbereitet werden. Tobias Granwehr

Noch weiter in die Ferne gerückt: Wann Bauernführer Niklaus Leuenberger in Huttwil auf die Bühne tritt, ist weiterhin völlig unklar. Foto: PD/Rolf Sutter

Mittlerweile wiederholt sich das Szenario Jahr für Jahr: Die Organisatoren des Freilichtspiels «Burechrieg» in Huttwil verschieben die Aufführung schon wieder. Die Inszenierung werde frühestens 2024 stattfinden, heisst es in einem Communiqué des OK. Nach wie vor hält es die Corona-bedingte Lage für zu unsicher, um eine solche Grossveranstaltung seriös zu planen.