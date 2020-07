USA – Bundesstaaten verklagen Trump Der Präsident will die Wahlkreise verändern, indem er illegale Migranten ausschliesst. Dadurch könnten den Republikanern im Repräsentantenhaus mehr Sitze zukommen.

Dem Präsidenten droht Ärger: Donald Trump auf dem Weg zu seinem Helikpter Marine One. (24. Juli 2020) keystone-sda.ch

Eine Gruppe von 35 US-Bundesstaaten, Städten und Landkreisen hat Präsident Donald Trump wegen seiner Anordnung verklagt, beim Zuschnitt von Wahlkreisen künftig illegal Eingewanderte auszuschliessen. In den am Freitag beim Bundesgericht in Manhattan eingereichten Unterlagen wird Trumps Plan als verfassungswidrig bezeichnet.

Zu den meist demokratisch regierten Klägern gehören die Bundesstaaten New York, Illinois, Massachusetts, Michigan, New Jersey, Pennsylvania sowie New York City, Chicago, Philadelphia und San Francisco. Das Weisse Haus lehnte einen Kommentar dazu ab.

Parlamentswahlen im November

Kritiker sagen, dass Trump mit seiner in dieser Woche veröffentlichten Direktive seiner Republikanischen Partei helfen könnte. So dürften Sitze aus den demokratischen Staaten mit einer grossen Einwandererbevölkerung in republikanische Bundesstaaten verschoben werden.

Dadurch könnten die Republikaner mehr Sitze im Repräsentantenhaus erhalten. Das würde sich bereits auf die nächsten Parlamentswahl auswirken, die im November parallel zur Präsidentenwahl durchgeführt wird.

( SDA )