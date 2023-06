Mit einer Milliarde Franken – Bundesrat will nach Corona-Krise Kulturförderung neu ausrichten Der Bund will aus der Pandemie die Lehren ziehen und gut eine Milliarde Franken für die Kulturförderung einsetzen. Verfolgen Sie die Medienkonferenz jetzt live.

Der Bundesrat will die Lehren aus der Corona-Krise ziehen und seine Kulturförderung neu ausrichten: Insgesamt soll der Sektor nachhaltiger, digitaler und sozial gerechter werden. Für die Jahre 2025 bis 2028 will die Landesregierung gut eine Milliarde Franken einsetzen.

Der Bundesrat hat am Freitag die Botschaft zur Kulturförderung ab 2025 bis am 22. September in die Vernehmlassung geschickt, wie er mitteilte. Der Entwurf entstand demnach unter Einbezug der Kantone, Städte und Gemeinden sowie der Kulturverbände aller Sparten.

Pandemie deckte laut dem Bund gewisse Systemschwächen auf

Die Fördergelder sollen gemäss Mitteilung fokussiert in die digitale Transformation, die Arbeitsbedingungen, die Nachhaltigkeit oder die verstärkte Kooperation fliessen. Die Verteilung der Gelder soll weiterhin dem Bundesamt für Kultur (BAK), Pro Helvetia und dem Schweizerischen Nationalmuseum obliegen.

Durch die Covid-Krise geriet das Kulturschaffen in der Schweiz stark unter Druck. Die Pandemie deckte laut dem Bundesrat auch gewisse Systemschwächen auf, so etwa die prekäre soziale Sicherheit vieler Kulturschaffender.

Mehr zum Thema Kulturförderung Abo Ein Jahr ohne Covid-Massnahmen Hunderte Kulturschaffende beziehen noch immer Corona-Nothilfe

SDA/lif

Fehler gefunden?Jetzt melden.