Entscheid zu Waffenweitergabe – Bundesrat will 25 ausgemusterte Leopard-2-Panzer an Deutschland abgeben Die Regierung unterstützt die Ausserdienststellung von stillgelegten Panzern der Schweizer Armee. Damit können diese an die deutsche Herstellerfirma zurückverkauft werden.

Ein Kampfpanzer des Typs Leopard 2 auf dem Thuner Waffenplatz. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Der Bundesrat ist einverstanden, 25 Leopard-2-Kampfpanzer der Armee ausser Dienst zu stellen. Die zuständige Kommission des Nationalrates schlägt vor, diese stillgelegten Panzer auszumustern und damit den Rückverkauf an den deutschen Hersteller zu ermöglichen.

Entsprechend ermächtigte die Landesregierung am Mittwoch Verteidigungsministerin Viola Amherd, die Ausserdienststellung der Panzer in den Parlamentsdebatten zur Armeebotschaft zu unterstützen, wie er mitteilte. Der Nationalrat wird als Erstrat in der kommenden Sommersession entscheiden.

25 Panzer können an Deutschland weitergegeben werden

96 stillgelegte Leopard-2-Kampfpanzer der Armee sind in der Schweiz eingelagert. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates (SIK-N) beantragt der grossen Kammer, 25 dieser Panzer ausser Dienst zu stellen. Eine knappe Mehrheit der Kommission will das aber nur, wenn die Panzer der deutschen Herstellerfirma Rheinmetall zurückverkauft werden.

Der Bundesrat schreibt nun, dass die Armee 71 dieser 96 Panzer selbst benötige. Die übrig bleibenden 25 könnten verkauft werden, ohne die Deckung des Eigenbedarfs zu verhindern.

Deutschland hat die Schweiz Ende Februar angefragt, ob diese ausgemusterte Leopard-2-Panzer der Schweizer Armee abgeben würde. Sie sollen Panzer ersetzen, die Deutschland und andere EU-Länder in die Ukraine geliefert haben. Für diesen «Ringtausch» braucht es laut dem Verteidigungsdepartement einen Entscheid des Parlaments über die offizielle Ausserdienststellung der überzähligen Panzer.

Die Anfrage hatte Diskussionen darüber ausgelöst, ob sich ein solches Geschäft mit dem Schweizer Neutralitätsrecht vereinbaren lässt. Sowohl der Chef der Armee, Thomas Süssli, wie auch Verteidigungsministerin Viola Amherd (Mitte) sprachen sich dafür aus, überschüssige Panzer der Schweizer Armee an Deutschland zu verkaufen.

Doch ob die Armee überhaupt überzählige Panzer hat, ist in Armeekreisen und unter Bürgerlichen im Bundeshaus umstritten. Werden alle Panzerverbände der Armee vollständig ausgerüstet und werden die Wartung von Panzern sowie Ausfälle im Einsatz eingerechnet, habe die Schweiz heute zu wenig Panzer und nicht zu viele. Dies rechnet die Offiziersgesellschaft der Panzertruppen vor.

SDA/ij

