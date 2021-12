Trotz Omikron und Corona-Rekordzahlen – Bundesrat verzichtet nach Telefon-Meeting auf Verschärfung Ausserplanmässig hat sich die Landesregierung heute in Sachen Corona beraten. Die Lage sei «besorgniserregend», ein Massnahmenpaket stünde bereit – noch wolle man aber zuwarten. Matthias Chapman

Ein letztes Mal im zu Ende gehenden 2021 informieren zum Stand der Corona-Lage in der Schweiz: Gesundheitsminister Alain Berset und Noch-Bundespräsident Guy Parmelin. Foto: Anthony Anex (Keystone/Archiv)

Wieso unternimmt der Bundesrat nichts? Das fragen sich viele Schweizerinnen und Schweizer seit Tagen. Bislang ist er passiv geblieben, obwohl die Pandemie einen neuen Höhepunkt erreicht hat und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag über 19’000 Neuinfektionen gemeldet hat – der dritte Rekord innerhalb von drei Tagen. Das hatte dann anscheinend auch die Landesregierung aufgeschreckt. Heute um 13 Uhr führte sie eine Telefonkonferenz mit einem «Informationsaustausch zur aktuellen Lage» durch.

Die Lage in den Spitälern sei «besorgniserregend und die Entwicklung in den nächsten Tagen unsicher», heisst es nun heute am Silvestertag in einem Communiqué des Bundesrats. Die Landesregierung rechnet damit, «dass die Zahl der Ansteckungen und Hospitalisierungen weiter zunehmen wird». Unklar sei jedoch, wie viele der hospitalisierten Personen auf einer Intensivstation behandelt werden müssten. Zudem könnten die Auswirkungen der am 17. Dezember beschlossenen Verschärfungen noch zu wenig genau beurteilt werden. Deshalb verzichte der Bundesrat «im Moment auf weitergehende Massnahmen». Ein Massnahmenpaket stünde aber bereit, «sollten neue Information zur Omikron-Variante vorliegen oder sich die Lage in den Spitälern nochmals deutlich verschlechtern». Der Bundesrat könne dann sehr rasch handeln.

Der Bundesrat betonte erneut, dass er weitergehende Massnahmen erst dann ergreifen will, «wenn sie unumgänglich sind». Die nächsten Schritte wären unter anderem Schliessungen von Betrieben und Einrichtungen. Die aktuelle Lage bezeichnete der Bundesrat als besorgniserregend und unsicher. Die Kantone forderte der Bundesrat auf, bei Erst- und Auffrischimpfungen weiterhin möglichst viel Gas zu geben, um möglichst viele Menschen vor schweren Krankheitsverläufen und damit die Spitäler vor Überlastung zu schützen. Trotz der Zurückhaltung des Bundesrats, die Zahlen würden für eine Verschärfung sprechen. Alarmieren muss die Landesregierung nicht nur die hohe Inzidenz. Mittlerweile ist auch die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen (IPS) über den vom Bund definierten Richtwert gestiegen: Derzeit müssen über 300 Erkrankte intensivmedizinisch behandelt werden.

Die vier Richtwerte stellen keinen Automatismus dar, sondern dienen als Grundlage für allfällige weitere Verschärfungen. Aber der Bundesrat hat immer wieder betont, dass die Auslastung der Spitäler und insbesondere auf den IPS nun die Hauptkriterien seien, an denen sich seine Politik orientiere. Bundespräsident Guy Parmelin und Gesundheitsminister Alain Berset haben mehrfach gesagt, dass es nicht zu einer harten Triage kommen dürfe.

Sollte sich nun aber die Lage dramatisch zuspitzen, könnte der Bundesrat eine entsprechende Vernehmlassung auch in zwei Tagen durchführen, wie er das bereits mehrfach getan hat.

Aktuell sind 1777 Covid-Patienten in Spitalpflege, davon 325 auf der IPS. Und diese Zahlen dürften weiter steigen. Denn das Gesundheitswesen bekommt eine Zunahme der Fallzahlen immer erst mit Verzögerung zu spüren. In vielen Spitälern ist die Lage bereits angespannt , das Personal am Limit, Operationen werden verschoben.

Die Auslastung auf den IPS liegt schweizweit bei 78,6 Prozent. Tendenz steigend. Der Anteil freier Betten hat in den letzten Wochen abgenommen, derjenige von Covid-Patienten zugenommen.

Covid-Erkrankte belegen aktuell knapp 37 Prozent der verfügbaren Betten, machen aber fast die Hälfte der Behandelten aus, nämlich 47 Prozent. Normalerweise bleiben Patienten zwei bis vier Tage auf der IPS, etwa nach einer schweren Operation. Bei Covid sind es zwei bis drei Wochen. Für die Betreuung braucht es also mehr Personal.

Und bei diesem herrscht bekanntlich seit Monaten Mangel. Deshalb würde es auch nichts bringen, wenn mehr Intensivbetten zur Verfügung stehen würden. Mehr Patienten behandelt werden könnten deswegen nicht, weil schlicht das Personal dafür fehlt.

