Corona-Krise in der Schweiz – Bundesrat lockert Kreditverbot bei Postfinance Seit Jahren setzte sich die Staatsbank für ein Ende des Kreditverbots ein. Der aktuelle Wirtschaftsabschwung sorgt nun für eine erste Aufweichung. Jorgos Brouzos

Kredite bis 500’000 Franken sind möglich: Jahrelang hat sich die Bank für das Ende des Kreditverbots ausgesprochen, nun geht es schnell. Adrian Moser

In Krisen gehen einige Entwicklungen plötzlich schnell, die sonst nicht vom Fleck gekommen sind. So darf etwa Postfinance endlich Kredite gewähren. «Wir haben uns beim Bundesrat dafür eingesetzt, dass auch wir uns trotz Kreditverbot am Hilfspaket beteiligen dürfen und so einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten können», so ein Sprecher von Postfinance. Dort stiess die Bank auf offene Ohren. Das Gesuch der Postfinance wurde bewilligt.