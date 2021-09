Demokratisches Armutszeugnis – Bundeshaus-Sturm! Und dann? «Poller»-Kolumnist Martin Erdmann ist um die politische Bildung gewisser Mitbürger besorgt und fragt sich, was die bloss im Regierungsgebäude wollen. Martin Erdmann

Corona-Demonstranten vor dem Berner Bundeshaus. Foto: Keystone

Verstehen Sie mich nicht falsch. Demokratie ist super, doch manchmal verstehe ich sie nicht. Natürlich begreife ich ihre Absichten, doch ist mir gelegentlich nicht gänzlich klar, wie sie funktioniert. Es kann vorkommen, dass ich etwas über gewisse parlamentarische Abläufe schreiben muss, bei denen zuvor grosser Abklärungsbedarf besteht, bis ich sie verstanden habe. Ich schäme mich nicht, das zuzugeben, denn ich bin nicht allein. Unglücklicherweise ist unsere Staatsform in ihrer behördlichen Tiefe gelegentlich so kompliziert, dass sie gewissen Bevölkerungsteilen nur schwer zu vermitteln ist.

Doch weil Sich-Bildung-Aneignen zeitintensiv und mühsam ist, wurde für dieses Problem längst eine bequeme Lösung gefunden. Durch sie wird jegliches Staatskundewissen zu überflüssigem Ballast, und für jedes Problem sind die Schuldigen schnell gefunden: An jedem erdenklichen Übel sind die in Bern schuld. Mehr gibt es über Demokratie eigentlich nicht zu wissen. Kostet die Stange im Ochsen plötzlich zwanzig Rappen mehr: Die in Bern wollten es so. Gab es wieder einmal einen Strafzettel, weil man den Subaru unerlaubterweise vor dem Spar abgestellt hat: Die in Bern haben es so weit kommen lassen.

Dieser Trick ist bestechend einfach. Weil jedoch sämtlicher Hass, der sich im eigenen Dasein angestaut hat, ins Bundeshaus ausgelagert wird, braucht es manchmal nur sehr wenig, um diesem einmal einen ernsthaften Besuch abstatten zu wollen. Gelegentlich braucht es bloss eine Pandemie, und schon steht die versammelte Mannschaft vor dem Regierungsgebäude, um etwas am Absperrzaun zu rütteln. Selbst ich mit meinem beschränkten Demokratieverständnis weiss, dass das relativ uneffektiv ist. Unser Land ist nicht darauf aufgebaut, dass man einfach ins Bundeshaus latschen kann, um beispielsweise die Bierpreise im Ochsen zu senken.

Deshalb frage ich mich, wieso für Corona-Skeptiker das Bundeshaus-Innere ein solcher Sehnsuchtsort ist. Was wollen die dort? Die wissen doch hoffentlich, dass ihre verhassten Feindbilder der Landesregierung nicht dort wohnen? Oder glauben sie, an einem Donnerstagabend in der Wandelhalle einen Alain Berset etwas ohrfeigen zu können, der gerade im Pyjama und Öllampe auf dem Weg ins Restaurant Galerie des Alpes ist, um dort vor dem Schlafengehen ein Glas lauwarme Milch zu trinken? Oder erhofft man sich, einfach genug lange an den Abstimmungsknöpfen im Nationalratssaal herumdrücken zu müssen, bis sich die Schweiz in ein Land zurückverwandelt, das nur in den Köpfen von rechtsnationalen Spinnern je existiert hat?

Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren. Die Stadt Bern hat diese Woche angekündigt, unbewilligte Corona-Demonstrationen nicht mehr zu tolerieren. Natürlich kann dadurch wohl vorerst nicht verhindert werden, dass aus der ganzen Schweiz weiterhin Typen anreisen, die sich als direkte Nachkommen Winkelrieds verstehen, um auf dem Bundesplatz etwas am Absperrgitter zu rütteln. Das nervt natürlich, hat aber auch sein Gutes. Dadurch fehlt den Corona-Skeptikern die Zeit, um herauszufinden, wie man tatsächlich politisch Einfluss nehmen kann. Schlussendlich sind sie mir vor Absperrgittern doch noch etwas lieber denn als gewählte Amtsinhaber im Bundeshaus.

Fehler gefunden?Jetzt melden.