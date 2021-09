Voller Bundesplatz – Bundeshaus abgeriegelt Als Antwort auf die ausgeweitete Zertifikatspflicht demonstrierten über 2000 Leute in der Innenstadt. Es war laut, doch zu grösseren Zwischenfällen kam es nicht. Sarah Buser

Die Ausweitung der Zertifikatspflicht trieb viele Leute auf den Bundesplatz. Gegen 21.30h war dieser voller Menschen. Foto: Raphael Moser

Am späten Abend gegen 22 Uhr war der Bundesplatz noch immer voll. Die Leute skandierten «Liberté, Liberté» und pfeifen und jubeln. Die Stimmung war mehrheitlich friedlich, aber sehr laut.

Gegen 19 Uhr hatten sich die Demonstrantinnen und Demonstranten am Bahnhofsplatz versammelt, um gegen die Ausweitung der Corona-Zertifikatspflicht zu protestieren.

Als dann gegen halb acht die Menge aufbrach, waren es mindestens 2000 Demonstrierende. Dem Demonstrationszug voraus lief eine Gruppe mit Leuten in violetten T-Shirts, mit einem grossen weissen «M» bedruckt.

«Massvoll» heisst die Bewegung aus Corona-Massnahmen-Gegnern, welche die Demonstration organisiert hatte. Hinter den rund hundert Massvoll-Teilnehmenden folgten die «Freiheitstrychler», die mit ihren Kuhglocken den Lärmpegel konstant hoch hielten während dem Umzug durch die Stadt.

Brenzliger Zwischenfall

Als der Demonstrationszug auf den Waisenhausplatz einbog, spitzte sich die Situation kurz zu. Eine sehr kleine Gruppe von «Antifaschisten» und mutmasslichen Linksautonome traf auf die Menge, zeigte den vorbeilaufenden Personen den Stinkefinger und andere obszöne Gesten und rief ihnen Beschimpfungen entgegen. Einer warf eine Bierdose in die Menge und rannte gegen einen Polizisten.

Einige wenige Demonstrantinnen und Demonstranten provozierten mit Trillerpfeifen und Rufen diese Gruppe mutmasslich Linksautonomer. Die Polizei schritt dazwischen und hielt die Gruppierungen voneinander fern.

Rednerpult im Lieferwagen

Der Umzug endete – nach einem Schwenker in die untere Altstadt – auf dem Bundesplatz. Dort wurden von Organisatoren der Demonstration Reden gehalten, gesungen und «Liberté, liberté» skandiert. Gegen 22 Uhr lösten sich einige Leute aus der Menge und bewegten sich in Richtung Bahnhof.

Die Reden und musikalischen Beiträge wurden von einem kleinen weissen Lieferwagen aus gehalten. Dieser stand vor der Nationalbank auf dem Bundesplatz. Als Nicolas A. Rimoldi, Co-Präsident von Mass-Voll, ans Rednerpult trat, sagte er: «Der Bundesrat gehört vor Gericht und ins Gefängnis». Die Menge jubelte.

Unterschiedliche Schätzungen

Zur Anzahl Demonstranten gingen die Schätzungen weit auseinander. Der «Bund» geht von ungefähr 5000 Personen aus. Ein Redner auf dem Bundesplatz sprach laut der Nachrichtenagentur SDA von 20'000 Teilnehmern. Gemeinderat Reto Nause sprach gegenüber der SDA von mehreren tausend Demonstrierenden.

Der Bundesplatz ist in Richtung Bundeshaus mit einem Gitter abgesperrt worden. Foto: Raphael Moser

Zum Schutz des Bundeshauses wurde der Bundesplatz auf diese Seite hin mit Gittern abgegrenzt, die Bundesgasse blieb passierbar. In der Innenstadt wurde es teilweise zwar eng, weil Restaurantgäste auf der Strasse am Essen waren, während der Umzug passieren wollte. Doch insgesamt hielten sich die Demonstranten an die vorher angekündigte Route, ein Polizeiauto fuhr an der Spitze voraus.

